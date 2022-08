TRENTINOLIBERO.IT * REGIONE TN-AA / VITALIZI: CLAUDIO TAVERNA, « IO SONO CREDITORE DEL CONSIGLIO, NON SONO DEBITORE » (REPLICA A QUOTIDIANO “L’ADIGE”)

11.08 - venerdì 19 agosto 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa -con link allegato che sottoriportiamo- inviata all’Agenzia Opinione) –

Taverna: “ Sono creditore del consiglio regionale, non debitore”

Il quotidiano “L’Adige” aveva pubblicato, il 14 agosto u.s. ( cronaca di Trento, pag. 11) l’articolo “Vitalizi 31 ex consiglieri non hanno ancora restituito” a firma L.P. (ndr Luisa Patruno), replicato nell’edizione on line e nella pagina facebook del medesimo quotidiano.

L’articolista, riprendendo la risposta del presidente Noggler ad una interrogazione dei consiglieri Nicolini e Marini sugli assegni vitalizi, aveva, tra l’altro, indicato Claudio Taverna, tra i 31 ex consiglieri, debitore nei confronti del consiglio regionale di 183.533,29€.

Immediata la reazione di Taverna che inviava il 16 agosto u.s. al quotidiano di via Missioni Africane la rettifica (1). Con buona pace di tutti, Taverna dichiarava di essere “creditore e non debitore del consiglio regionale”.

Il successivo 17 agosto, il quotidiano L’Adige pubblicava, nell’edizione on line e nella pagina facebook, la rettifica, così oggi, nell’ edizione cartacea, tra le lettere al direttore.

(1)Rettifica articolo del 14 agosto e successivi al Direttore Faustini del quotidiano L’Adige