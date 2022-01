CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA – TRENTO * “ ALTRE TENDENZE “: « IN SCENA A ROVERETO “50 MINUTI DI RITARDO“ DELLA COMPAGNIA MALMADUR, IL 20 E 21 GENNAIO (ORE 21.00) »

13:30 - 17/01/2022

Altre Tendenze, in scena a Rovereto 50 minuti di ritardo della compagnia Malmadur. Malmadur, compagnia teatrale di radici trentine, friulane e veneziane, arriva a Rovereto con 50 minuti di ritardo, spettacolo interattivo coprodotto dalla Fondazione Teatro della Toscana.

Giovedì 20 e venerdì 21 gennaio, ore 21, Auditorium Melotti di Rovereto

Giovedì 20 e venerdì 21 gennaio andrà in scena all’Auditorium Fausto Melotti di Rovereto 50 minuti di ritardo, spettacolo interattivo della compagnia Malmadur, coprodotto dalla Fon-dazione Teatro della Toscana. La serata è inserita nella rassegna Altre Tendenze organizzata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara e dedicata al teatro di ricerca.

Lo spettacolo nasce da un’idea di Elena Ajani, David Angeli, Alessia Cacco e Jacopo Giacomoni (quest’ultimi anche registi e autori della drammaturgia), Davide Pachera e Marco Tonino.

50 minuti di ritardo rievoca un’esperienza realmente accaduta a un membro della compagnia su un aereo diretto da Mykonos a Venezia. La partenza fu ritardata di 50 minuti a causa della presenza a bordo di due profughi travestiti da turisti. Solo dopo che furono fatti scendere l’aereo poté decollare.

Il protagonista della scena è un grande schermo, una finestra-specchio che permette a per-former e spettatori di affacciarsi e interagire con il mondo online e dei social. I performer so-no insieme al pubblico, coinvolti nella stessa visione.

50 minuti è la durata dell’attesa che performer e spettatori rivivono all’interno del teatro; è il ritardo di un decollo, un tempo strappato alla quotidianità per riflettere su come pensiamo, comunichiamo e inganniamo l’attesa.

Fin dall’ingresso in foyer, gli spettatori verranno inseriti in un gruppo WhatsApp (ovvia-mente per chi lo vorrà), attivo per tutto lo spettacolo. Le persone inserite all’interno del gruppo avranno potere decisionale sullo svolgimento della performance. Il gruppo verrà cancellato alla fine dello spettacolo.

Infine, al termine della performance è previsto un incontro di discussione e approfondi-mento tra il pubblico e la compagnia.

Malmadur

Malmadur nasce nel 2013 con lo spettacolo LEAR/Del conflitto generazionale, vincitore del Premio OFF 2013 del Teatro Stabile del Veneto. La compagnia ha sede nella città storica di Venezia.

Malmadur in friulano, trentino e veneziano antico significa “acerbo, immaturo”, a sottolinea-re l’approccio di continua ricerca, risultato della contaminazione tra i diversi campi di forma-zione dei sette membri della compagnia.

La compagnia crede in un teatro fondato su un lavoro lento, multidisciplinare e collettivo, che cerca il rapporto diretto col pubblico, l’ironia e al contempo la messa in crisi delle certezze dello spettatore.

Per conoscere più da vicino il lavoro della compagnia Malmadur, è disponibile online (su centrosantachiara.it) “Voci in sala”, la nuova sezione di podcast di approfondimento sugli spettacoli di Grande Prosa e Altre Tendenze, ideati, scritti e letti da Chiara Marsilli.

Prossimi appuntamenti

La rassegna Altre Tendenze torna a febbraio, il 4 e 5 (sempre al Melotti di Rovereto), con “Fuck Me(n)”, il nuovo lavoro della compagnia Evoé!Teatro, nato da tre distinti monologhi, adattati e diretti da Liv Ferracchiati: Il professore animale di Giampaolo Spinato, Tracce mne-stiche di un padre di famiglia di Massimo Sgorbani e Sunshine di Roberto Traverso.

Biglietti e modalità di ingresso

Biglietti acquistabili alla biglietteria del Teatro Auditorium (lun-sab, 10-13, 15-19), presso le Casse Rurali e online su www.primiallaprima.it

Si ricorda che, in ottemperanza al Decreto-Legge 26 novembre 2021, n.172, art. 5 e art. 6, per accedere all’evento è obbligatorio essere muniti del Green Pass rafforzato. Inoltre, a seguito del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n.221, è previsto l’obbligo di indossare ma-scherine di tipo FFP2.

La richiesta di certificazione verde non verrà applicata ai minori di 12 anni o agli esenti dalla campagna vaccinale.

Per i bambini da 0 a 6 anni l’ingresso è consentito senza mascherina, dai 6 ai 12 anni è ne-cessaria solamente la mascherina, mentre dai 12 anni in su è obbligatorio esibire Green pass rafforzato e indossare la mascherina chirurgica (o superiore). Non sono ammesse le masche-rine di comunità.

La certificazione verrà controllata dal personale addetto al momento dell’ingresso. In caso di indisponibilità del Green pass rafforzato non sarà possibile accedere agli spazi.

