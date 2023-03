CARABINIERI ROS – PALERMO * « ARRESTATA ROSALIA MESSINA DENARO, INDAGATA PER ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO » (PDF PROVVEDIMENTO ED I “PIZZINI“ RINVENUTI NEL CORSO DELLE OPERAZIONI)

08.12 - venerdì 3 marzo 2023

IL 3 MARZO 2023 IL ROS, CON IL SUPPORTO IN FASE ESECUTIVA DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI TRAPANI E DELLO SQUADRONE ELIPORTATO CACCIATORI DI SICILIA, HA ESEGUITO UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO, SU RICHIESTA DELLA LOCALE DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO, A CARICO DI MESSINA DENARO ROSALIA INDAGATA PER ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO.

L’OPERAZIONE COSTITUISCE PROSECUZIONE DELL’INDAGINE CHE LO SCORSO 16 GENNAIO HA CONSENTITO DI CATTURARE A PALERMO IL LATITANTE MESSINA DENARO MATTEO, FRATELLO DELL’INDAGATA, E DI TRARRE IN ARRESTO:

– NELLA FLAGRANZA DI REATO, IL SUO ACCOMPAGNATORE LUPPINO GIOVANNI SALVATORE PER PROCURATA INOSSERVAZA DI PENA E FAVOREGGIAMENTO AGGRAVATI DALLE MODALITÀ MAFIOSE;

– ANDREA BONAFEDE CL. 63 PER PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONE MAFIOSA;

– IL MEDICO TUMBARELLO ALFONSO PER CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA ED ALTRI REATI PURE AGGRAVATI DALLE MODALITÀ MAFIOSE;

– ANDREA BONAFEDE CL. 69 PROCURATA INOSSERVAZA DI PENA E FAVOREGGIAMENTO AGGRAVATI DALLE MODALITÀ MAFIOSE.

SONO ATTUALMENTE IN CORSO VARIE PERQUISIZIONI NELLA PROVINCIA DI TRAPANI.