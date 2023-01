CAPODANNO 2023 ROVERETO (TN) * PIAZZA ROSMINI: « IN CENTINAIA PER IL DJ ROVERETANO MAX MARCOZZI, CON MUSICHE DEGLI ANNI ’80-’90 E HIT CONTEMPORANEE »

16.31 - domenica 1 gennaio 2023

Grande successo per il “Capodanno in piazza” di Rovereto. Ieri sera, infatti, sono state centinaia le persone che si sono ritrovate in piazza Rosmini subito dopo la cena per aspettare in compagnia ed in allegria l’arrivo del nuovo anno: dalle ore 21:30 il karaoke animato soprattutto per giovani famiglie dalle 23 il noto DJ roveretano Max Marcozzi ha intrattenuto il pubblico con i migliori successi anni ’80-’90 e le hit contemporanee.

IL countdown di mezzanotte è stato il momento topico, che ha scatenato la gioia dei tantissimi che erano accorsi per vivere con amici o familiari questo momento.

Si è confermata anche Rovereto la grande voglia di festeggiare e di restare in compagnia divertendosi senza eccessi. Il ringraziamento da parte dell’Unione commercio e turismo di Rovereto e Vallagarina, che ha organizzato l’evento in collaborazione con il Comune di Rovereto e l’Apt di Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, alle forze dell’ordine che hanno garantito il regolare svolgimento del grande evento.