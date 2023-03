LEGA GIOVANI TRENTINO * AGGRESSIONE FIGLIO DI EMILIO GIULIANA: « MASSIMA SOLIDARIETÀ PER L’INGIUSTIFICABILE AGGRESSIONE SUBITA »

09.51 - venerdì 24 marzo 2023

Aggressione figlio di Emilio Giuliana, la Lega Giovani TN: “Massima solidarietà per l’ingiustificabile aggressione subita.” La Lega Giovani Trentino esprime massima solidarietà ad Emilio Giuliana per l’ingiustificabile aggressione subita da suo figlio a Trento.

Siamo da sempre promotori del dialogo democratico tra movimenti e persone di idee diverse: la democrazia, infatti, ha come presupposto fondamentale la coesistenza delle diversità in un contesto civile e propositivo.

Di fronte ad un crescendo di violenza politica nel nostro Paese e nella nostra Provincia, ci schieriamo contro ogni aggressione. E rinnoviamo la richiesta alle istituzioni di predisporre un piano effettivo per il contrasto ai gruppi antagonisti che da troppo tempo depredano i nostri territori con oltraggiosi atti vandalici e che sempre più spesso passano alle vie di fatto.

Attendiamo una chiara presa di posizione di tutte le forze politiche, questo fatto non è meno rilevante o meno grave rispetto a quello avvenuto a Firenze.

Lo squadrismo non ha colore politico ed è esecrabile in qualsiasi caso.

Lega Giovani Trentino