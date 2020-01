CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “: QUESTA SERA VALERIA GRACI DEBUTTA NEI PANNI DEL MINISTRO DEI TRASPORTI PAOLA DE MICHELI »

In seguito alle dichiarazioni su Amadeus rilasciate da Paola De Micheli a Otto e mezzo («Il prossimo anno gli facciamo fare un passo indietro e mettiamo una donna a condurre Sanremo»), questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valeria Graci debutta nei panni del Ministro delle infrastrutture.

In cerca del presentatore del Festival brandendo un mattarello, la “De Micheli” del Tg satirico dichiara: «Io questo me lo stendo in un attimo».

STRISCIA LA NOTIZIA – CANALE 5 – ORE 20.35