BIDIMEDIA * SONDAGGIO SWG – 5 GIUGNO: « FDI 29,1% / PD 20,4% / M5S 16,1% / LEGA 9,0% / FI 7,0% / AZIONE 3,8% »

08.12 - martedì 6 giugno 2023

Torna come ogni lunedì l’appuntamento del sondaggio SWG nel TgLa7 di Enrico Mentana.

Questa settimana FDI subisce un netto calo al 29,1%, perdendo sei decimi, perdendo quasi tutto ciò che aveva guadagnato nelle ultime settimane. Ne approfitta la Lega di Salvini che sale dello 0,3%, attestandosi al 9,1%. Cala ancora Forza Italia di un decimo, portandosi al 6,6%.

Il Partito Democratico di Elly Schlein torna a crescere, seppur di appena un decimo, e torna al 21,0%. Lieve aumento invece per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna tre decimi e si porta al 16,3%.

Spostandoci nell’area dell’ex Terzo Polo, Azione, il partito guidato da Carlo Calenda è rilevato in calo e ora è al 4,0% (-0,3%), perdendo i decimi che aveva guadagnato la scorsa settimana, mentre Italia Viva è data in lieve aumento al 2,8%.

Tra i piccoli partiti perde un decimo Alleanza Verdi e Sinistra (3,4%, -0,1 punti), mentre Più Europa sale di due decimi, raggiungendo il 2,4%.

L’astensione scende di un punto e ora è al 36%.

Tra le liste extraparlamentari, Per l’Italia di Paragone è stabile al 2,0% mentre Unione Popolare guidata dall’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris torna in calo perdendo due decimi e portandosi all’1,4%.

