“DIALÉCTICA NEHMZOW-CAPPELLETTI “* A CURA DI REMO FORCHINI: « INAUGURAZIONE IL 10/3 A TRENTO, PALAZZO ROCCABRUNA / TESTI DI TONI TONIATO – EMANUELA ROSSINI / ALLESTIMENTO, STUDIO ARTEARCHITETTURA »

Dialéctica dialoga con due artisti, nello spazio intimo delle loro tele, in un tempo che transita tra il qui e ora, partendo da lontano.

Nehmzow (1949, Berlino) e Mauro Cappelletti (1948, Trento) condividono un tragitto biografico ed esistenziale, dagli anni Ottanta ad oggi, segnato da cambiamenti che hanno messo in discussione le convinzioni su ogni ordine di cose, creando nuovi codici e mindset culturali. Esperienze che inevitabilmente hanno toccato la loro individualità artistica, facendo maturare quelle sensibilità e direzioni verso la materia pittorica – il colore, la forma – che hanno caratterizzato il loro cammino artistico e spirituale.

Nehmzow fa della sua formazione a Berlino, negli anni Sessanta, il punto fondante del proprio approccio all’arte, che rimane creativo in un confronto diretto con la vita ordi- naria, con ciò che accade, lontano dall’astrattezza di un’estetica fine a se stessa e dalla rappresentazione. Dalla grafica al collage, in Nehmzow le memorie e le seduzioni dei viaggi che l’artista ama fare in Giappone come nel Mediterraneo, trovano nel processo creativo nuove rinascite, apportando energia e direzione ai materiali pittorici. Le opere di Nehmzow raccontano il mondo diventando esse stesse un mondo: corpi organici autosufficienti in cui la realtà, da cui tutto è partito, a poco a poco scompare, diven- tando simbolo e segno potente di quell’alterità culturale incontrata. L’arte di Nehmzow rimanda ad un attraversamento culturale, emotivo e fisico, esposto e dunque audace, capace di suscitare interrogativi sulla natura della propria esistenza. L’alterità culturale entra nel processo creativo di Nehmzow e rinnova i materiali, crepa le tele, rompe la continuità del segno, forgia un corpo meticciato, plurimo, frutto di quell’integrazione necessaria per ogni vero rinnovamento culturale.

Liberata da un discorso figurativo e narrativo, l’arte di Mauro Cappelletti si misura con una profonda riflessione su come guardare il mondo. Al rigore analitico di un croma- tismo puro ed assoluto, Cappelletti apre ad un gioco di monocromatismi plurimi, con tono su tono, dentro un sorprendente processo di disvelamento di nuovi territori per- cettivi. Lavorando sulla trama e direzione del colore, il pennello lascia dietro di sé scie trasparenti, sfumature che aprono varchi di prospettive infinite. Il colore si mescola al movimento in una danza tra l’artista e la sua tela. Ed avviene una liberazione. “Vedo radiografie”. E’ il paesaggio della pittura. Sembra vuoto, è pieno! I profili dell’astrazio- ne entrano in gioco. Direzioni di colore limano i bordi e li sollevano con profili di luce provenienti dall’esterno, come possibilità di entrare ed uscire dallo spazio pittorico. Non più certezze. Dove andiamo? Non si sa. La vita finisce, o riprende, in un’altra dimensio- ne. L’approdo della pittura di Cappelletti sembra mostrarci l’approdo a cui sono giunte oggi le neuroscienze, ovvero che non esiste un’unica realtà oggettiva ma che tutto è frutto della nostra percezione. Ed ecco che lo spazio pittorico come spazio mentale cer- ca aperture. Sulla tela oscillano i confini rigidi e formali alzando il sipario su un ‘oltre’, sfuggente e vibrante, come stormi di luce in lontananza.