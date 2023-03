BIDIMEDIA * SONDAGGI 12 MARZO: « FDI AL 29.7% / PD 18.0% / M5S 16.3 % / LEGA 9.1% / AZIONE – ITALIA VIVA 7.5% / FI 7.0% »

07.39 - lunedì 13 marzo 2023

Media sondaggi 12 Marzo: balzo di 2 punti del PD in un mese, 5 Stelle in calo. Media di tutti i sondaggi italiani a un mese dalle elezioni regionali in Lazio e Lombardia. E proprio rispetto ai sondaggi pre-regionali andiamo a guardare le variazioni del dato attuale, senza dimenticare un altro rilevante evento politico avvenuto nel frattempo, l’elezione della nuova segretaria del PD Elly Schlein.

Ed proprio il Partito Democratico a far segnare l’aumento maggiore in questa media sondaggi, guadagnando ben 2,1 punti rispetto all’11 febbraio e portandosi al 18% tondo. Si tratta del maggiore incremento per un qualsiasi partito politico dalle politiche a oggi.

Di segno opposto l’andamento dell’altro principale partito di opposizione, il Movimento 5 Stelle cede infatti un punto e mezzo e si porta al 16,3%. Cede mezzo punto anche il Terzo Polo, al 7,5%. In calo anche le altre liste di Centrosinistra, 4 decimi persi dall’Alleanza Verdi e Sinistra ora al 3,1%, due da Più Europa al 2,4%.

Complessivamente la coalizione di centrosinistra guadagna un punto e mezzo, spinta dall’ingente aumento del PD, e si trova ora al 23,5%.

Variazioni più contenute per quanto riguarda la maggioranza di governo di Centrodestra, che nonostante tutti gli avvenimenti del mese appare abbastanza stabile nel suo consenso, con un lieve incremento. Guadagna due decimi Fratelli d’Italia a un passo dal 30%, 29,7%. Ben 4 decimi in più per la lega al 9,1%. Stabile Forza Italia, guadagna un decimo Noi Moderati.

Mettendo insieme i dati precedenti il Centrodestra si porta al 46,7%, 7 decimi in più di un mese fa e ben 23 punti sopra il Centrosinistra.

Per quanto riguarda i partiti non in parlamento cede due decimi ItalExit all’1,9%, stabile Unione Popolare all’1,1% mentre perde un decimo Italia Sovrana e Popolare allo 0,7%.

Nota Metodologica, la media considera i sondaggi diffusi nelle 4 settimane precedenti alla data indicata. Si considera un solo sondaggio per istituto, il più recente.