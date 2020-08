SAVOI E MORANDUZZO (LEGA) * TEMPO LIBERO: « BENE LA NORMA A SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO GIOVANILE »

Esprimiamo particolare soddisfazione per l’approvazione di un emendamento al Disegno di legge di Assestamento di Bilancio che introduce un aumento di spesa di 450.000 euro in materia di Sport e Tempo libero. Il fine della novella è infatti quello di incrementare i contributi, già presenti, a favore dell’associazionismo sportivo giovanile, così da garantire maggiore serenità a quelle realtà messe in seria difficoltà dalla situazione pandemica: in breve, l’emendamento va ad aumentare la quota che ogni società sportiva riceve dalla PAT per ogni minore iscritto che, con la modifica, passa dai 25 euro attuali ai 40 appena introdotti.

Potranno poi beneficiare dell’aumento di contributo anche quelle società che hanno tra i loro tesserati disabili fino ai 25 anni e che, più di tutte le altre, svolgono una fondamentale funzione di coinvolgimento ed equità. Le associazioni sportive sono da sempre assi portanti del sistema Trentino e riteniamo che la politica abbia il dovere di facilitare l’attività di coloro che, con dedizione e sacrificio, si impegnano quotidianamente per avvicinare i nostri giovani a queste palestre di vita. Siamo ancora al calcio d’inizio, la partita è ancora lunga, ma – anche grazie a modifiche come quelle introdotte con la disposizione in parola – i presupposti fanno pensare già ad una vittoria.

*

cons. Alessandro Savoi

cons. Devid Moranduzzo