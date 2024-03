BIDIMEDIA * MEDIA SONDAGGI 24 MARZO: « FDI 27,7% / PD 19,8% / M5S 16,1% / LEGA 8,4% / FI 7,7% »

19.48 - domenica 24 marzo 2024

Media sondaggi 24 Marzo: bene Forza Italia, cresce tutto il centrosinistra.

LINK

Media sondaggi al 24 marzo 2024. Stando alle intenzioni di voto dei vari istituti italiani i partiti che hanno modificato maggiormente il loro consenso nell’ultimo mese sono due, ed entrambi di centrodestra. Quello che cala di più è Fratelli d’Italia, che segna un -0,7% e scende sotto il 28% al 27,7%. Il calo del primo partito italiano si accompagna a un calo della fiducia nella Presidente del Consiglio Meloni, che è ora mezzo punto più bassa rispetto a 4 settimane fa e vale il 40,9%. Il partito a crescere di più è invece Forza Italia, che guadagna mezzo punto e avvicina l’8% con un buon 7,7%. Dal lato opposto avvicina l’8% anche la Lega, che cede 2 decimi calando fino all’8,4%. Un decimo perso anche per Noi Moderati per un complessivo -0,5 per la coalizione di governo, vista ora al 44,8%.