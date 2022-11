BIDIMEDIA * INTENZIONI DI VOTO: « FDI AL 28,2% / PD 17,6% / M5S 16,6% / LEGA 8,5% / AZIONE-ITALIA VIVA 8,1% / FI 7,1% »

14.20 - lunedì 07 novembre 2022

Torna la media dei sondaggi a 6 settimane dal voto delle politiche. Netta crescita di Fratelli d’Italia che beneficia di un aumento di oltre 2 punti percentuali dal dato delle politiche collocandosi al 28,2%. Il partito della neo Presidente del consiglio Giorgia Meloni sembra proprio in una luna di miele con il Paese.

FDI cresce in parte drenando ai partiti della coalizione, la Lega cede 3 decimi (8,5%), Forza Italia perde ben un punto al 7,1%, con Noi Moderati stabili allo 0,9%. Ma FDI cresce anche oltre il perimetro del Centrodestra, tanto da far crescere l’intera coalizione che guadagna quasi un punto al 44,7%.

Il partito più in calo invece è la principale lista dell’opposizione, il Partito Democratico, che cede un punto e mezzo e si porta al 17,6%. Di contro netta crescita del Movimento 5 Stelle, visto nella media sondaggi al 16,6%, in crescita di oltre un punto.

Guadagna 3 decimi il Terzo Polo di Azione – Italia Viva, all’8,1%, sopravanzando Forza Italia. Per quanto riguarda le altre liste di Centrosinistra, 2 decimi in più per Alleanza Verdi e Sinistra (3,8%), uno in meno per più Europa, 2,7%, e uno in più per impegno Civico allo 0,7%. La coalizione nel complesso è in calo di oltre un punto, poco sotto il 25%.

Sale sopra il 2% ItalExit, guadagna un decimo l’Unione Popolare, ne cede due Italia Sovrana e Popolare

Nota Metodologica, la media considera i sondaggi diffusi nelle 4 settimane precedenti alla data indicata. Si considera un solo sondaggio per istituto, il più recente.