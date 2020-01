APT TRENTO * BONDONE NORDIC SKI MARATHON: « FINO AL 21/2 IL COSTO PER UNA DELLE DUE GARE è DI 42 EURO, DI 69 PER PRENDERE PARTE AD ENTRAMBE »

A poco più di un mese di distanza dalla sesta edizione della «Bondone Nordic Ski Marathon» gli atleti che sono già certi di prendere parte alla gara organizzata nella piana delle Viote cominciano a mettere nel mirino la competizione, per giungere preparati all’appuntamento del 22 e 23 febbraio. I cultori dello stile classico guardano alla gara di sabato 22 febbraio, mentre gli affezionati della tecnica libera entreranno in gioco domenica 23. Ci sarà anche chi deciderà di essere presente ad entrambe le giornate con il fine di approfittare delle promozioni previste in sede di iscrizione, nonché dell’opportunità di sfruttare una pista tirata a lucido dallo staff dell’Asis.

La scelta non si limita alla tecnica di esecuzione della sciata, ma si estende anche alla distanza, visto che in entrambe le giornate si potrà optare per il tracciato lungo 15 chilometri e quello lungo 30. Un’opzione che, oltre a creare le condizioni per soddisfare un ampio ventaglio di atleti, conferisce una certa suspense alla competizione, dato che i concorrenti possono scegliere liberamente fino al termine del primo giro se affrontare anche il secondo, tuffandosi nella 30 chilometri, o concludere la giornata entrando nella classifica della 15 km.

La manifestazione, organizzata da APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e Trento Eventi Sport, in collaborazione con il Comune di Trento, Asis e la Scuola Italiana Sci Fondo Viote, sarà valida per la Coppa Italia Master e Cittadini ed inoltre, per la prima volta, anche per i neonati «Campionati Trentini 2020 Senior e Master – Circuito Itas Mutua». Una grande novità che coinvolge tutti i concorrenti tesserati per una società trentina, ma anche tutti i trentini appartenenti a corpi militari o civili dello Stato. Saranno premiati i primi tre Senior (uomini e donne) e i primi tre Master (uomini e donne).

Oltre a tanti amatori al via vi saranno ovviamente anche numerosi agonisti di alto livello, che sono soliti utilizzare la «Bondone Nordic Ski Marathon» per affinare la preparazione in vista degli appuntamenti top di fine stagione. Il percorso, infatti, è molto diversificato e quindi molto allenante, tanto che lo scorso anno fu scelto anche da fondisti della nazionale russa quali Artem Maltsev, Alexey Chervotkin ed Elena Soboleva, che dominarono la scena nella 30 Km in tecnica libera.

Per iscriversi bisogna accedere al sito www.nordicskimarathon.it. Fino al 21 febbraio il costo per assicurarsi il pettorale valido per una delle due gare è di 42 euro, di 69 per prendere parte ad entrambe. Si avrà diritto ad un pacco gara con prodotti tipici e un gadget tecnico, ai ristori, all’eventuale assistenza medico-sanitaria, ad un parcheggio riservato e al voucher per il pranzo. Sarà inoltre a disposizione dei partecipanti il servizio skibus da Vason a Viote. Per chi arriverà da fuori regione l’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi ha predisposto un pacchetto vacanza, che viene offerto al prezzo di 49 euro e comprende una notte in B&B e la Trentino Guestcard.