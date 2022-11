CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * FASSACTIVE – ASSEMBLEA ANNUALE: VICEPRESIDENTE GUGLIELMI: « È UN’ASSOCIAZIONE SPORTIVA E CULTURALE TRA LE PIÙ ORIGINALI IN ITALIA »

11.07 - lunedì 21 novembre 2022

Il vicepresidente ladino del Consiglio regionale Luca Guglielmi ha partecipato all’assemblea annuale dell’associazione FassActive a San Giovanni di Fassa: “Si tratta di un’associazione sportiva che per il nostro territorio assume una spiccata valenza sociale oltre che puramente sportiva. Nell’occasione FassActive ha presentato quella che è la propria offerta invernale per i bambini. Una presenza quella dell’associazione davvero completa e che è di sostegno alle famiglie della valle.

Non si tratta solo di sci, per intenderci, ma di un’attività che si svolge durante tutto l’anno, compresa l’estate, stagione in cui vengono messi a disposizione molti corsi sportivi, culturali. Si tratta insomma – osserva Guglielmi – di un’attività che si segnala come originale nel panorama italiano e che parte dai 3 anni di età ed arriva sino ai 18, accompagnando sia i ragazzi che scelgono di fare attività agonistica che quelli che prediligono momenti di svago, per un totale di circa 200 tesserati” chiude il vicepresidente ladino.