APT ALPE CIMBRA (TN) * TURISMO: « VACANZE 2021 IN MOUNTAIN BIKE, UN’EMOZIONE PER OGNI DISCIPLINA »

Chiunque voglia trascorrere una vacanza bike in Trentino non può non sconoscere l’Alpe Cimbra. Il nostro territorio è infatti una delle destinazioni con la maggiore varietà di percorsi in Italia: da qui è possibile raggiungere facilmente gli splendidi panorami del Lago di Garda e due perle incastonate nel verde: il Lago di Levico e il Lago di Caldonazzo. Ce n’è per tutti i gusti: dal famoso percorso della 100 km dei Forti, che con i suoi 2400 m di dislivello positivo appassiona i bikers allenati che amano le sfide, ai 60 km della Vigolana, e ancora dalle mitiche Salite amate dagli appassionati di bici da strada fino alla Ciclopedonale Cimbra che collega l’Alpe al vicino Altopiano di Asiago, immensa in verdi distese punteggiate dalle maghe.

Folgaria, Lavarone, Luserna e la Vigolana: le località più famose dell’Alpe Cimbra sono ricche di storia, tradizioni e cultura da scoprire e conoscere direttamente dalla sella della bike…