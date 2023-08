ASSOCIAZIONE VERONESI * INAUGURAZIONE “STEAM CAMPUS” – 1/9 ORE 17.00: « CONFERENZA STAMPA A ROVERETO (TN), PRESSO FONDAZIONE CARITRO (11.00) »

16.36 - lunedì 21 agosto 2023

il Polo Giuseppe Veronesi è lieto di annunciare che venerdì 1 settembre 2023 si terrà l’inaugurazione dello Steam Campus. Per l’occasione abbiamo pensato di organizzare due momenti per la stampa.

– ore 11:00 conferenza stampa presso la sala conferenze della Fondazione Caritro a Rovereto (Piazza Rosmini, 5).

– ore 12:00 visita e preview della nuova sede per la stampa per foto, riprese o interviste. Alle ore 17:00 vi sarà l’inaugurazione per il pubblico.