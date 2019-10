AMBROSI (LEGA) * DREIER LANDTAG: «  APPROVATA ALL’UNANIMITÀ LA MIA MOZIONE SULL’ORGANIZZAZIONE DI REPARTI OSPEDALIERI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE »

“Ho accolto davvero con grande soddisfazione l’avvenuta approvazione, nella seduta di ieri a Merano del Dreier Landtag – l’assemblea che riunisce i consigli di Trentino, Alto Adige e Land Tirolo – della mia Proposta di mozione sull’organizzazione di reparti ospedalieri di alta specializzazione.

Si tratta di un documento realmente significativo perché – prendendo spunto dalla considerazione che, in campo medico, l’organizzazione di reparti di alta specializzazione richiede un numero minimo di pazienti e quindi di residenti nel territorio di riferimento, requisiti raggiungibili solo grazie all’unione dei tre territori – impegna gli esecutivi dei tre territori a collaborare per «una politica concordata nell’istituzione di reparti ospedalieri di alta specializzazione e nella connessa formazione del personale sanitario, in modo da distribuire questi reparti tenendo conto della massa critica raggiunta sommando le popolazioni di riferimento».

Un impegno importante perché la proficua collaborazione, anche in ambito ospedaliero, dei tre territori è assolutamente necessaria al fine di evitare lo spopolamento delle aree di montagna, l’emigrazione dai nostri territori di manodopera qualificata e per mantenere in area alpina alcuni servizi che altrimenti andrebbero assorbiti dalle più popolose regioni delle vicine zone non alpine.

In aggiunta a tutto ciò, mi ha fatto particolarmente piacere anche la modalità con cui questo documento è stato accolto, vale a dire all’unanimità, segno che la Mozione ha colto un problema non solo reale, ma davvero sentito dai territori; motivo per cui mi auguro essa possa orientare rapide ed efficaci forme di collaborazione tra gli stessi”

E’ quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Alessia Ambrosi