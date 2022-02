ADS- ACCERTAMENTI DIFFUSIONE STAMPA * RAFFRONTO NOVEMBRE 2021 – DICEMBRE 2021: « “L’ADIGE“, EDICOLA DA 8.664 A 8.848 – ABBONAMENTI CARTACEI PAGATI DA 6.585 A 6.825 »

12:21 - 9/02/2022

CERTIFICAZIONI VENDITE ADS: MESE DI DICEMBRE 2021

*

ADS

Accertamenti Diffusione Stampa ha introdotto un Regolamento per la certificazione delle copie cartacee e delle copie digitali. Fra le principali modifiche, lo schema di rappresentazione dei dati introduce una suddivisione in vendite individuali, pagate dall’acquirente e vendite multiple, pagate da terzi. La rappresentazione – spiega Ads – segna il superamento della separazione tra copie cartacee e copie digitali: le due tipologie vengono affiancate, in linea con le abitudini e i comportamenti attuali.