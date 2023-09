VISIONETV.IT * PRIMA FESTA NAZIONALE: « CON FABIO DRAGONI – MARCO RIZZO – FRANCESCO TOSCANO, A TRENTO – BESENELLO (16-17/9) »

10.04 - giovedì 14 settembre 2023

Sabato 16/17 Settembre tutti a Trento-.

10.00 Accoglienza, Presentazione di Gaia Camossi

11.00 Rassegna stampa “Il Controcanto” di Francesco Toscano

12.00 Prima tavola rotonda “L’uomo è davvero responsabile del riscaldamento globale? Tra scienza e superstizione” Franco Battaglia – Uberto Crescenti, Ugo Spezia, Nicola Scafetta, Alberto Prestininzi e Franco Prodi in collegamento. Modera Roberto Vivaldelli.

13.30 Pausa Pranzo

14.30 Petra Magoni in concerto, voce e pianoforte

15.30 Seconda tavola rotonda “La pandemia come pretesto per realizzare un progetto di natura eversiva” con Daniele Giovanardi, Giuseppe Tritto, Alberto Donzelli, Elisabetta Frezza. Modera Enrica Perucchietti.

17.00 FABIO DRAGONI (de LA VERITÀ) intervista MARCO RIZZO e FRANCESCO TOSCANO

18.00 Chiusura prima giornata

DOMENICA

10.00 Accoglienza, Presentazione di Gaia Camossi

10.30 Terza tavola rotonda “Una lotta di classe per procura che serve gli interessi di Stati Uniti e Inghilterra” con Roberto Quaglia, Giacomo Gabellini, Stefano Orsi, Giorgio Bianchi. Modera Enzo Pennetta

12.00 Effetti Collaterali a cura di Augusto Bassi e Andrea Tosatto.

13.00 Pausa Pranzo

15.00 Quarta tavola rotonda “Una lotta di classe combattuta dai ricchi contro i ceti medi e proletari. L’economia al servizio dell’oligarchia globalista” con Alberto Bradanini, Guido Salerno Aletta, Pino Cabras, Alberto Lombardo. Modera Antonio Ferrari

16.30 Presentazione rivista “Visione – un altro sguardo sul mondo”

17.30 Quinta Tavola Rotonda “l’informazione come arma per manipolare e mistificare” con Fulvio Grimaldi, Claudio Messora, Massimo Mazzucco in collegamento, Fabio Dragoni, Roberto Vivaldelli e Maurizio Blondet, Alberto Contri. Modera Antonello Cresti

19.00 Francesco e Vincenzo De Stefano in concerto “Musiche per due pianoforti”