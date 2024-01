13.44 - domenica 28 gennaio 2024

Oggi, 28 gennaio 2024, è aperto il BOARDERCROSS MONTE BONDONE, allestito come variazione ricreativa rispetto alle normali discese sulle piste. Un divertimento vario per grandi e piccini con manone a cui fare un “batti 5”, coni per i cambi di direzione, parabole e una discesa adrenalinica sul finale. L’apertura di questo percorso fun arricchisce l’offerta sciistica della skiarea.