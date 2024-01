COMUNE DRO (TN) * GIORNO MEMORIA: « CONCERTO CON IL “VIOLINO DELLA SHOAH”, INTERPRETATO DA ALESSANDRA SONIA ROMANO »

19.57 - sabato 27 gennaio 2024

Ieri sera a Dro, in Trentino, il concerto con il “Violino della Shoah”, suonato dall’ambasciatrice Alessandra Sonia Romano. In occasione del giorno della Memoria alle ore 20.30 si è svolta la commemorazione con fisarmonica e letture a tema, presso il Centro culturale.

La storia della giovane violinista Eva Maria Levy, deportata nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau e del suo violino è stata “raccontata” in prima persona dal violino, unico sopravvissuto di questa storia, all’orrore dei campi di concentramento. La voce del “violino della Shoah” è conosciuta come tale per essere appartenuto ad una giovane ragazza deportata dall’Italia.

Si tratta dello strumento musicale fabbricato dal liutaio Collin Mezin, di Parigi, venduto a Torino ad Edgardo Levy. Lo acquistò per donarlo alla figlia Eva Maria, poco prima del 1938. Uno strumento di preziosa fattura, con doppi filetti (di cui uno intarsiato con losanghe in madreperla) ed una stella di David (sul fondo).

Una storia affascinante: ha incantato il pubblico presente che ha applaudito l’interpretazione per lungo tempo. Nadio Marenco (fisarmonicista) ha spaziato da Astor Piazzolla ad Antonio Vivaldi, dalle canzoni popolari ai frenetici ritmi balcanici (“Rhapsodija Trio” di cui è parte integrante dal 2010). Marenco ha suonato in vari festival ed ha partecipato a concerti in tutto il mondo.

Chiara Turrini (voce recitante ) ha narrato i percorsi musicali, illustrando i progetti culturali e le opere dei compositori classici. Turrini ha partecipato a trasmissioni radiofoniche e televisive alla Rai di Trento e collaborato con più direttori d’orchestra ed attori.