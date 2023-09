SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * LATEMAR: « PILOTA SVIZZERO DI PARAPENDIO 61ENNE CADE DA 10 METRI, INTERVENTO CON L’ELICOTTERO »

17.16 - giovedì 28 settembre 2023

Un pilota di parapendio svizzero del 1962 è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per le ferite e i possibili traumi riportati dopo essere precipitato nel gruppo del Latemar da un’altezza di circa 10 metri. L’uomo era in volo quando ha perso il controllo della vela finendo su un ghiaione a valle della Forcella Piccola del Latemar in Val di Fassa, a una quota di circa 2.300 m.s.l.m.. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 14.15 da parte di una persona che ha assistito all’incidente.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre in piazzola a Pozza di Fassa si preparavano gli operatori della Stazione locale di Centro Fassa. Volato in quota, l’elicottero ha sbarcato il Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e l’equipe sanitaria in hovering poco distante dall’infortunato, trovato cosciente e collaborativo. Mentre i sanitari prestavano le prime cure all’uomo, l’elicottero ha trasportato in quota due operatori della Stazione Centro Fassa per supportare l’equipaggio nelle operazioni di imbarellamento e recupero. Una volta stabilizzato, l’infortunato è stato recuperato a bordo dell’elicottero con il verricello e trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Foto: archivio