CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * PALERMO: ORLANDO, « CASE OCCUPATE VENDUTE, SE QUALCUNO HA PAGATO UNO DEI DIPENDENTI COMUNALI FAREMO IMMEDIATAMENTE L’ACCERTAMENTO »

Dopo numerose segnalazioni arrivate alla redazione di Striscia, Stefania Petyx ha scoperto che a Palermo alcuni occupanti abusivi di case di proprietà della Regione Siciliana si improvvisano agenti immobiliari per cercare di “venderle” a 15/20 mila euro a potenziali acquirenti.

L’inviata siciliana inaugura la nuova stagione del Tg satirico di Antonio Ricci con questa inchiesta in cui è coinvolto anche il Comune di Palermo: sono gli stessi occupanti a svelare che ci sarebbe un dipendente comunale che, in cambio di denaro, rilascerebbe certificati di residenza a persone che non potrebbero averla.

Il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha dichiarato ai microfoni di Striscia: «Se qualcuno ha pagato uno dei dipendenti comunali faremo immediatamente l’accertamento. Datemi tutto quello che può servire per ulteriori indagini, perché io mando tutto alla Procura della Repubblica».