QUESTURA DI TRENTO * SICUREZZA: « DENUNCIATO MAROCCHINO 33ENNE, ACCUSATO DI AGGRESSIONE AL CENTRO ACCOGLIENZA »

14.34 - venerdì 15 settembre 2023

La Polizia di Stato ha identificato e denunciato un giovane marocchino di 33 anni, accusato del reato di lesioni aggravate per fatti accaduti al Centro di accoglienza di Trento.

Secondo gli inquirenti lo straniero -presente nel territorio grazie una richiesta di protezione internazionale, avrebbe ferito due connazionali, cagionando loro lesioni alla mano ed alla fronte.

Gli agenti della Squadra volante sono intervenuti a seguito di una rissa nata in via Al Desert. I feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso, non sono in pericolo di morte.