PAT * VVF: FUGATTI. « 800 ALLIEVI A CAVARENO E REVÒ PER 4 GIORNI DI CAMPEGGIO, OCCASIONE DI CRESCITA »

18.06 - martedì 27 giugno 2023

Vigili del fuoco, 800 allievi a Cavareno e Revò per 4 giorni di campeggio. Senza cellulari.Il presidente Fugatti: “Occasione di crescita e conoscenza per vivere il volontariato”. Quasi 1.200 partecipanti, tra i quali oltre 800 allievi in rappresentanza di 129 Corpi del Trentino, 2 gruppi allievi dalla Lombardia, 4 dalla Valle d’Aosta, 1 dalla Liguria e oltre 350 tra istruttori e accompagnatori: sono i numeri importanti del 20esimo Campeggio provinciale Allievi Vigili del fuoco volontari del Trentino, che si terrà dal 29 giugno al 2 luglio a Cavareno e a Revò, in Val di Non. “Un’importante occasione di formazione, ma anche di unità e crescita umana per tanti ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 e i 16 anni” sono state le parole del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti in occasione della presentazione dell’appuntamento, alla presenza del presidente della Federazione trentina dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari Giancarlo Pederiva e dei rappresentanti dell’Unione distrettuale di Fondo che quest’anno organizza il campeggio, con il viceispettore Fabio Bondi e la responsabile degli allievi Tania Seppi.

Una rappresentanza dei giovani partecipanti ha spiegato le ragioni di una scelta importante: “Perché vogliamo diventare pompieri? Per aiutare gli altri e fare nuove amicizie”. Per loro, a manovre ed esercitazioni si aggiungerà un’ulteriore difficoltà: resistere 4 giorni lontano da cellulari e social. “Gli istruttori sono riusciti a trasmettere a questi giovani una grande passione che arriva da dentro – ha aggiunto il presidente Fugatti -. Diventare Vigile del fuoco significa vivere in prima persona i valori del volontariato e della solidarietà che fanno parte del Dna dei Corpi e, più in generale, della Protezione civile trentina. Il campeggio rappresenta dunque una tappa importante nel percorso di vita delle ragazze e dei ragazzi, che sin da piccoli decidono di mettersi a disposizione della comunità”.

Il Campeggio degli allievi Vigili del Fuoco volontari si conferma un’importante occasione di formazione e socializzazione in cui si perfeziona la capacità di fare squadra e lavorare in gruppo. Ogni edizione è organizzata da una diversa Unione distrettuale sul territorio trentino. Quella degli allievi è una realtà numericamente importante e, come viene evidenziato costantemente, preziosa per dare continuità all’attività dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari che operano sul territorio provinciale per la sicurezza della comunità. “Fortunatamente non avvertiamo una crisi delle ‘vocazioni’” ha sorriso il presidente Pederiva, parlando di una crescita del numero di iscritti nell’ultimo anno pari al 10% circa. “Nei 4 giorni di campeggio, i nostri allievi impareranno a stare assieme, fuori dalle comodità domestiche, imparando spirito di squadra e la disciplina tipica di una caserma” ha aggiunto.

La responsabile degli allievi Tania Seppi ha invece illustrato il programma della manifestazione, che si aprirà giovedì 29 giugno alle 19 con la sfilata lungo le vie di Cavareno, l’alzabandiera e il saluto di benvenuto delle autorità. Novità di questa edizione sarà il coinvolgimento di strutture socio sanitarie, case di risposo, centri anziani e Casa Sebastiano: gli allievi eseguiranno infatti le manovre addestrative allietando le giornate degli ospiti.

Nel programma del campeggio è prevista inoltre la testimonianza del vicesindaco di Modigliana, Alice Lancioli, sull’emergenza che ha colpito l’Emilia Romagna e che ha visto impegnati, con il dispositivo inviato dal sistema trentino della Protezione civile, anche i Vigili del fuoco volontari. Il campo sarà allestito a Cavareno. Tra le attività previste, figurano inoltre la sfilata lungo le vie di Revò, sabato 1 luglio alle 18, momenti di formazione, attività sul territorio ma anche occasioni di intrattenimento per gli allievi ed un convegno.

Alcuni numeri.

I Vigili del Fuoco volontari in Trentino sono organizzati in 236 Corpi, raggruppati in 13 Unioni distrettuali. Il totale dei vigili del fuoco volontari iscritti nei Corpi ha raggiunto nel 2022 le 8.485 unità, comprendendo il personale in servizio attivo (5.675), quello di complemento, gli allievi (1.212) e i Vigili del fuoco onorari, sostenitori e fuori servizio.