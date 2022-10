CONI – TRENTO * “TROFEO ESTIVO 2022”: PRESIDENTE MORA, « IN VALDICHIANA SENESE DELEGAZIONI DI 21 COMITATI REGIONALI, IL TRENTINO SPORTIVO AL 12MO POSTO »

02.52 - martedì 04 ottobre 2022

Dal 29 settembre al 2 ottobre in Valdichiana Senese si è svolto, dopo una pausa di tre anni dovuta alla pandemia, il Trofeo Coni estivo 2022, che è la più importante manifestazione sportiva multidisciplinare italiana dedicata agli under 14. Erano presenti le delegazioni di tutti i 21 Comitati Regionali Coni italiani e delle comunità italiane di Canada e Svizzera per un totale di 3.100 atleti e 800 tecnici, che si sono misurati in 41 discipline previste da 35 Federazioni Sportive Nazionali e 6 Discipline Sportive Associate. La delegazione del Trentino era composta da 130 atleti con accompagnatori ed hanno gareggiato in 21 discipline sportive con ottimi risultati.

Il Trentino sportivo è considerato regione in virtù dell’autonomia speciale e pur essendo una provincia ha preceduto nella classifica finale regioni importanti, classificandosi complessivamente al dodicesimo posto. Ottimi i ragazzi dell’orienteering che hanno vinto per la settima volta consecutiva la prova individuale e la staffetta.

La palla tamburello ci ha regalato una bella vittoria, mentre le squadre di basket maschile, canoa Kajak, vela e ciclismo team relay hanno agguantato il terzo posto finale di specialità ed il triathlon il quarto. Tutte le rappresentative hanno dimostrato grande sportività, preparazione e fair play, merito delle federazioni, delle associazioni sportive di appartenenza e dei loro accompagnatori, ai quali va un particolare plauso.

Un’importante novità aspetta il Trentino per quanto riguarda il Trofeo Coni. In dicembre si svolgerà la prima edizione del Trofeo Coni invernale riservato ai ragazzi under 14 che praticano le discipline previste da FISI e FISG e si disputerà nella nostra provincia dal 16 al 18, sarà la prima manifestazione sportiva che è inserita anche nella candidatura Olimpica Milano Cortina 2026.

*

Dottoressa Paola Mora

Presidente – Coni Trento