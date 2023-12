PAT * VALLARSA: « IL 30 DICEMBRE RIAPRE LA SP 89 SINISTRA LENO, CHIUSA PER CADUTA MASSI »

18.38 - venerdì 29 dicembre 2023

Domani riapre la SP 89 Sinistra Leno.Era stata chiusa al transito a causa della caduta massi del 27 dicembre scorso. Salvo eventi imprevedibili, alle ore 15.00 di domani, sabato 30 dicembre, è prevista la riapertura al transito della SP 89 Sinistra Leno, chiusa a seguito del crollo di massi avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 27 dicembre scorso al km 4,200 circa a valle dell’abitato di Albaredo, nel comune di Vallarsa.

Il Servizio Gestione Strade della Provincia comunica che, contestualmente alla riapertura della Sinistra Leno, verrà richiusa al transito la SS 46 del Pasubio, in corrispondenza del cantiere di allargamento e messa in sicurezza della stessa strada in loc. Norde di Vallarsa, dal km 60,300 al km 61,150. La SS 46 era stata temporaneamente riaperta e il cantiere sospeso per consentire il collegamento tra gli abitati dell’alta Vallarsa e Rovereto in questi giorni in cui si sono resi necessari i lavori alla SP 89 Sinistra Leno.