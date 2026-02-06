PAT * «VAL DI LEDRO, INAUGURATO IL NEGOZIO RINNOVATO DELLA FAMIGLIA RIBAGA, NEL COMMERCIO DAL 1949»

18.10 - venerdì 6 febbraio 2026

È una storia che nasce nel lontano 1949, quella della famiglia Ribaga, una storia di coraggio, che racconta la volontà di mantenere le attività economiche nelle valli e nei piccoli paesi.

Oggi all’inaugurazione del rinnovato punto vendita con annessi bar e bistrot, che si è tenuta a Tiarno di Sopra in Val di Ledro, c’era tutta la comunità e per l’occasione anche l’assessore all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca della Provincia autonoma di Trento, Roberto Failoni: “In questi 77 anni la famiglia Ribaga ha dimostrato una volontà concreta di rimanere in Valle di Ledro e un forte impegno verso la comunità — queste le sue parole — e la presenza di così tante persone è un segno significativo di questo riconoscimento.

Qui c’è un vero angolo di accoglienza: punto vendita, bar e ristorazione insieme valorizzano l’intero territorio”, ha proseguito l’assessore, ricordando anche la partecipazione dell’azienda al Terzo Bando Qualità in Trentino – Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, promosso dalla Provincia a sostegno degli investimenti nei settori ricettivo, commercio e servizi per i Giochi.

“Oggi è il giorno inaugurale delle Olimpiadi invernali, ma ho scelto di essere qui con voi in Val di Ledro”, ha concluso l’assessore Failoni.

Accanto all’assessore provinciale vi erano il sindaco del Comune di Ledro, Claudio Oliari con il vicesindaco Luca Zendri, oltre naturalmente a tutta la famiglia Ribaga, Nicola, con la sorella Helga, il fratello Fabio, i genitori Sergio e Eni Milena.

Nelle parole del sindaco Oliari, un ringraziamento a chi con responsabilità ha portato avanti per 77 anni una sfida imprenditoriale, tra continuità e innovazione, rimanendo legato al territorio.

Il titolare Nicola ha invece ringraziato Provincia e Comune per il sostegno alle attività economiche nei piccoli paesi: “È una scelta di coraggio e di futuro, perché i paesi si animano ogni volta che viene aperta un’attività”.

Fra gli interventi anche quelli di Claudio Miorelli, presidente di Confcommercio Alto Garda e Ledro, di Donatella Prampolini, presidente nazionale di FIDA – Federazione italiana dettaglianti dell’alimentazione, e di Robert Hillebrand, direttore regionale Despar Nord per il Trentino.

Quindi la benedizione con padre Franco e il taglio del nastro del punto vendita, la cui storia inizia nel 1949, quando i nonni avviarono una piccola attività di frutta e verdura in una stanza affacciata sulla strada del paese.

Da allora, generazione dopo generazione, l’attività è cresciuta e si è evoluta.

Oggi la realtà si presenta completamente rinnovata: oltre 900 metri quadrati di spazio, con il coinvolgimento di 5 familiari e 9 collaboratori.

Il supermercato è stato riorganizzato, mentre il cuore del nuovo progetto è la cucina, fondata su tre pilastri: gastronomia collegata al supermercato, bistrot per i pranzi e servizio catering.