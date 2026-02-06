PAT * «MILANO CORTINA 2026, IL TERRITORIO PRONTO AD ACCOGLIERE L’EVENTO, FUGATTI: “UNA VETRINA STRAORDINARIA”»

17.50 - venerdì 6 febbraio 2026

È stata inaugurata oggi alla Triennale di Milano Casa Italia, cuore simbolico e istituzionale della presenza italiana alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Luciano Buonfiglio.

Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha sottolineato il valore profondo di Casa Italia, definendola “una porta di ingresso sul nostro Paese” e “un luogo che esprime la quintessenza dell’Italia, il suo carattere, la cultura e il suo stile di vita”.

Mattarella ha inoltre evidenziato come, a poche ore dall’apertura dei Giochi, “emozione e attesa vadano crescendo”, rimarcando l’orgoglio di vedere l’Italia al centro di una dimensione così rilevante della vita internazionale.

Casa Italia rappresenta anche un messaggio di benvenuto, espressione della “vocazione italiana al dialogo, alla concordia e alla collaborazione”.

“Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 rappresentano per il Trentino una grande occasione di crescita, visibilità e sviluppo – ha dichiarato Fugatti – non si tratta solo di un evento sportivo di portata mondiale, ma di un investimento sul futuro del nostro territorio: infrastrutture, sostenibilità, promozione internazionale e ricadute concrete per le comunità locali.

Questa sera, con la cerimonia di apertura, si alzerà ufficialmente il sipario sui Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dando inizio a un evento atteso con grande emozione da tutto il Paese.

L’emozione è forte: Milano Cortina 2026 diventa realtà – ha aggiunto Fugatti – a tutte le atlete e a tutti gli atleti va il mio più sentito in bocca al lupo, insieme a un ringraziamento sincero a chi li ha accompagnati in questo percorso di preparazione.

Un grazie particolare va ai volontari, che con passione, competenza e spirito di servizio rappresentano uno dei volti più autentici delle Olimpiadi e del nostro Trentino.”

Nel corso della visita istituzionale, le autorità hanno inoltre visitato la mostra “MUSA”, illustrata dalla curatrice Dott.ssa Beatrice Bertini.

Successivamente, a Palazzo Reale di Milano, il Presidente della Repubblica ha ricevuto i capi di Stato e di governo dei Paesi partecipanti ai Giochi Olimpici e Paralimpici.

Tra i presenti anche Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento, insieme ai rappresentanti delle istituzioni nazionali e territoriali coinvolte nell’organizzazione di Milano Cortina 2026, mentre in serata, sempre a Milano, la delegazione istituzionale ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici invernali allo Stadio San Siro.