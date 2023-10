PAT * SCUOLA: « VOUCHER PER PERCORSI DI ISTRUZIONE NEI PAESI UE E NEL REGNO UNITO, APPROVATI I CRITERI PER LA CONCESSIONE »

12.22 - venerdì 20 ottobre 2023

Voucher per percorsi di istruzione nei Paesi UE e nel Regno Unito, approvati i criteri per la concessione.Dal 7 novembre al 7 dicembre 2023 è possibile inviare domanda mediante procedura informatica. La Giunta provinciale ha approvato oggi l’avviso rivolto agli studenti del secondo anno dei licei quadriennali trentini o del terzo anno dei percorsi d’istruzione secondaria di secondo grado che intendono frequentare un periodo di studio in un Paese dell’Unione europea, per alcuni mesi o per l’intero anno scolastico 2024/2025.

Si tratta di un’iniziativa consolidata, che pur mantenendo la propria identità ha cercato di innovarsi, diventando sempre più aperta e inclusiva; da quest’anno è stata introdotta una misura a sostegno della partecipazione dei giovani con disabilità.

I voucher sono cofinanziati dall’Unione Europea – Fondo sociale europeo, dallo Stato italiano e dalla Provincia autonoma di Trento in attuazione del programma FSE 2021-2027. Lo stanziamento per l’iniziativa è pari a 730 mila euro, per un numero indicativo di 80 voucher. Gli interessati potranno presentare domanda dalle ore 9.00 di martedì 7 novembre 2023 alle ore 13.00 di giovedì 7 dicembre 2023.

L’avviso è scaricabile: dal sito www.provincia.tn.it/fse+ , nella sezione “Servizi e opportunità per le persone” e dal sito www.vivoscuola.it

Destinatari

Sono ammessi all’iniziativa gli studenti che:

– frequentano nel corrente anno scolastico 2023/2024 la classe seconda dei licei quadriennali trentini o la classe terza dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado in Trentino o fuori provincia;

– hanno un’età non superiore ai 20 anni compiuti;

– sono residenti o domiciliati in Provincia di Trento (lo studente domiciliato deve frequentare un Istituto scolastico in Trentino);

– appartengono, a livello di condizione economica, ad un nucleo familiare con indicatore ICEF 2023, risultante dalla “Domanda Unica” 2024, inferiore a 0,60.

L’erogazione del voucher assegnato è comunque vincolata alla conclusione dell’anno scolastico 2023/2024 senza carenze formative.

Dove

Il percorso d’istruzione all’estero deve essere svolto presso un’istituzione scolastica con sede in un Paese dell’Unione Europea o nel Regno Unito. Per l’organizzazione del percorso scolastico lo studente può adottare modalità libere, come ad esempio l’adesione a proposte di mobilità studentesca promosse dall’istituzione scolastica di provenienza, l’iscrizione a programmi all’estero attuati da enti, associazioni, agenzie operanti nel settore della mobilità studentesca, la progettazione autonoma del percorso con ricerca personale della scuola estera e della soluzione di alloggio.

Durata

La durata del percorso d’istruzione può essere annuale (minimo 240 giorni) o parziale (minimo 110 giorni).

Presentazione delle domande

La domanda di adesione all’iniziativa dovrà essere presentata dalle ore 9.00 di martedì 7 novembre 2023 alle ore 13.00 di giovedì 7 dicembre 2023 mediante procedura informatica, utilizzando SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Graduatoria e assegnazione dei voucher

Con apposita determinazione sarà approvata la graduatoria delle domande ammesse, redatta secondo il valore crescente dell’indicatore ICEF 2023 di cui alla “Domanda Unica” 2024 e saranno assegnati i relativi voucher.

Per informazioni è possibile contattare:

Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam

Via Pranzelores, 69 – 38121 Trento

Dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 17.30

Numero verde: 800 163 870 – fax 0461 390707

e-mail: adpersonam.fse@provincia.tn.it

sito web: www.provincia.tn.it/fse+ – servizi e opportunità per le persone, oppure www.vivoscuola.it .