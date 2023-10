PAT * “SCUOLA MUSICABILE“: « UN MOMENTO DI STUDIO E CONFRONTO, IL CONVEGNO A TRENTO (7/10 – 9.00) »

07.14 - giovedì 5 ottobre 2023

La Scuola MusicAbile: sabato 7 ottobre il convegno.Aula Magna della Scuola Crispi, Trento, Via S. Giovanni Bosco 8, dalle ore 9.00. Si terrà sabato 7 ottobre 2023, con inizio alle ore 9.00, presso l’Aula Magna della Scuola Crispi, a Trento, il convegno dal titolo: “La Scuola MusicAbile: promuovere la cultura e la pratica musicale nella scuola a supporto dei processi innovativi e inclusivi per il sistema scolastico”. L’evento è organizzato dall’Istituto Comprensivo Trento 5 in collaborazione con la Rete delle scuole per la diffusione della cultura e della pratica musicale della Provincia di Trento (Istituto Trento5, Istituto Trento7, Istituto Riva1, Liceo Musicale e Coreutico “Bonporti” di Trento e Liceo Musicale e Coreutico “Maffei”) e l’Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa IPRASE.

Il convegno rappresenta un momento di studio e confronto a livello nazionale su prospettive e sviluppi dell’insegnamento della pratica musicale nella scuola italiana dai primi gradi di istruzione agli studi accademici.

L’evento è pubblico ed è rivolto a tutti coloro che a vari livelli operano nella scuola nell’ambito della formazione musicale: docenti delle scuole di ogni ordine e grado, Dirigenti scolastici, docenti universitari e dei Conservatori, studenti di corsi accademici AFAM e Università. L’iniziativa è riconosciuta ai fini dell’aggiornamento e la partecipazione è gratuita.

Il programma della giornata prevede tre nuclei tematici sviluppati in 3 sessioni con 3 relazioni ciascuna seguite da una breve discussione finale: prima sessione “Musica e strumento per la formazione dell’individuo”, seconda sessione “Offerta musicale nella scuola: la pratica musicale nella verticalità dei curricoli”, terza sessione “Normativa nazionale e formazione dei docenti in ambito musicale”.

Programma e iscrizioni: www.vivoscuola.it/Prossimi-appuntamenti-calendario-eventi/La-Scuola-MusicAbile