CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI – CAL * SEDUTA 4/10: « VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE / FONDO PEREQUATIVO »

18.41 - mercoledì 4 ottobre 2023

Valutazione di incidenza ambientale. Parere favorevole con osservazioni alle schede di prevalutazione.

Il Cal ha preso in esame, e valutato favorevolmente, con osservazioni, la proposta di deliberazione della Giunta provinciale che definisce le schede di prevalutazione tecnica, relative alla valutazione di incidenza dei piani, programmi, interventi e attività nei siti Natura 2000, che, in Trentino, interessano 135 Comuni. Nella riunione dello scorso 20 settembre la proposta era stata rinviata per un maggior approfondimento. A seguito delle delucidazioni fornite dal Servizio provinciale competente, con riferimento a come verrà in concreto a modificarsi l’iter di autorizzazione per alcuni interventi e attività di più frequente realizzazione nelle aree protette, il Consiglio ha espresso parere favorevole rispetto alle schede di prevalutazione proposte, raccomandando la tempestiva integrazione delle stesse con la previsione di procedure semplificate per l’attuazione degli interventi di manutenzione, anche straordinaria, della viabilità all’interno dei siti Natura 2000. E’ stato, inoltre, espresso l’auspicio che i vincoli e le nuove procedure di valutazione d’incidenza delle attività nelle aree protette siano oggetto di una campagna di informazione e sensibilizzazione, da parte della Provincia, nei confronti dei diversi attori che operano sul territorio.

La delibera. La disciplina della Valutazione di incidenza di piani, programmi, progetti interventi e azioni sui siti Natura 2000 è stata innovata per superare una procedura di infrazione comunitaria. A seguito delle modifiche normative concordate con l’UE, l’incidenza di ogni attività umana all’interno dei siti natura 2000 – eccezion fatta soltanto per le “ordinarie attività agro silvo pastorali” – deve essere preventivamente valutata dall’autorità pubblica. In questo ambito nel 2018 sono state approvate delle linee guida in sede di Conferenza Stato Regioni, con una disciplina attuativa alle quale la Provincia si deve adeguare nei termini prefissati. La delibera individua 12 schede di prevalutazione tecnica, che consentiranno un iter autorizzatorio semplificato per interventi ricadenti nei seguenti ambiti: attività edilizia, posa di pannelli solari, tagli boschivi e rimboschimenti, miglioramento pascoli, miglioramenti ambientali a scopo faunistico, interventi di manutenzione della viabilità forestale, manutenzione opere idrauliche e forestali, interventi di svaso e rimodellamento, manutenzione dei corsi d’acqua, manutenzione sentieri e aree di sosta, ricerca scientifica e monitoraggi, manifestazioni ed eventi.

Fondo perequativo, riparto della quota integrativa ai Comuni. Parere rinviato.

Il Consiglio delle autonomie locali ha preso in esame la proposta di deliberazione della Giunta provinciale sul ‘Fondo perequativo 2024 per il riparto della quota integrativa ai Comuni, prevista in sede di Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2024’, rinviando l’espressione del proprio parere per ulteriori approfondimenti rispetto alle ricadute del modello di riparto proposto.