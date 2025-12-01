PAT * QUALITÀ DELLA VITA – INDAGINE SOLE 24 ORE : FUGATTI, «LA PROVINCIA DI TRENTO È AL VERTICE DELLA CLASSIFICA, PER BENESSERE E SERVIZI DI QUALITÀ»

10.20 - lunedì 1 dicembre 2025

La provincia di Trento è al vertice della classifica della 36esima edizione dell’indagine annuale del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, confermandosi come il territorio dove la percezione di benessere tra le persone incontra le performance dei risultati statistici.

Il dato è stato accolto con soddisfazione dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, che ha evidenziato come sia il risultato “di un lungo percorso di responsabilità e scelte politiche volte a creare le condizioni affinché ai cittadini sia garantito l’accesso non solo a servizi pubblici adeguati, ma anche di alta qualità, in grado di rispondere alle nuove sfide che una società in continuo mutamento esprime”.

“Abbiamo sempre inteso la nostra specialità – ha aggiunto il presidente Fugatti – come un impegno concreto nei confronti delle comunità, in un territorio che è ancora capace di intessere delle reti sociali forti a tutti i livelli.

Penso al volontariato sociale, alla Protezione civile, all’ambito assistenziale e a quello educativo.

Il nostro è un territorio che beneficia dell’operosità e della dedizione dei suoi abitanti, in cui l’Autonomia non è solo un retaggio del passato, ma qualcosa di vivo, da custodire assieme.

Per noi è fondamentale favorire uno sviluppo armonico, equilibrato e sostenibile, in modo tale che le opportunità e i servizi siano accessibili anche nelle zone del Trentino più decentrate”.