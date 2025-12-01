PAT * CONTRIBUTI: MARCHIORI, «ACQUISTO PRIMA CASA, LA GIUNTA HA INCREMENTATO ULTERIORI 2,1 MILIONI»

10.10 - lunedì 1 dicembre 2025

La Giunta provinciale ha incrementato di ulteriori 2,1 milioni di euro le risorse destinate al contributo per l’acquisto della prima casa da recuperare (bando 2024), con l’obiettivo di finanziare un maggior numero di domande accoglibili pervenute entro il termine del 31 agosto 2025, pari a 1.058.

Sale così a 15,12 milioni di euro la dotazione complessiva della misura, inizialmente fissata in 5 milioni e più volte integrata nel corso dell’anno dall’esecutivo provinciale proprio in virtù dell’elevato numero di richieste pervenute.

“Sono dati che testimoniano quanto il tema abitativo sia sentito, ma anche l’impegno dell’amministrazione nel sostenere e accompagnare l’accesso alla casa – sottolinea l’assessore provinciale alla casa, Simone Marchiori –. L’obiettivo è garantire una risposta più ampia possibile a quanti hanno scelto di vivere e progettare il proprio futuro in Trentino, recuperando patrimonio edilizio esistente e valorizzando i nostri territori.

Con tali risorse si dovrebbe riuscire a coprire la quasi totalità delle domande ammissibili pervenute”.

A fronte di 1.058 domande presentate, sono 517 quelle che ad oggi risultano già finanziate, per un totale di 11,63 milioni di euro.

Il bando, lo ricordiamo, si rivolge a giovani under 40, coppie under 40 e famiglie numerose che intendono acquistare un alloggio da risanare sul territorio provinciale, concedendo un sostegno economico pari a:

euro 20.000,00 in caso di acquisto da parte di un/una giovane under 40;

euro 25.000,00 in caso di acquisto da parte di una giovane coppia (entrambi i componenti under 40);

euro 30.000,00 in caso di acquisto da parte di uno o entrambi i genitori della famiglia numerosa, composta da tre o più figli a carico.

Il contributo è maggiorato di euro 10.000,00 nel caso in cui nel nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione sia presente almeno un soggetto con un grado di invalidità accertata pari o superiore al 75%.