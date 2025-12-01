PAT * «INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA, MAPPATURA DEL TERRITORIO PER EMERGENZA CASA»

10.01 - lunedì 1 dicembre 2025

Sono Riva del Garda, Arco, Trento, Pergine Valsugana e Rovereto i Comuni ad alta tensione abitativa della Provincia di Trento, ossia quei territori in cui si registra una forte domanda di alloggi in affitto a fronte di una disponibilità ridotta sul mercato della locazione.

L’elenco è stato aggiornato dalla Giunta provinciale – che ha confermato gli stessi Comuni già ricompresi nell’ultimo elenco approvato dal CIPE – su proposta dell’assessore provinciale alla casa, Simone Marchiori, a seguito della richiesta di aggiornamento avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alle Regioni e Province autonome.

“La revisione dell’elenco ci consente di mantenere aggiornati gli strumenti previsti dalla normativa nazionale e di fotografare con precisione quei territori in cui la pressione abitativa è più elevata – sottolinea l’assessore Marchiori –. Parliamo di realtà dinamiche, caratterizzate da una forte attrattività, nelle quali la domanda di alloggi supera stabilmente l’offerta. Dati e indicatori ci permettono quindi di assumere decisioni aderenti alle esigenze dei cittadini e delle comunità locali, anche in un’ottica di politiche abitative coordinate e mirate”.

L’individuazione dei Comuni ad alta tensione abitativa – prevista dalla normativa statale sulle locazioni abitative – è stata effettuata applicando i criteri stabiliti dal CIPE – Comitato interministeriale per la programmazione, che forniscono parametri per la definizione dei Comuni ad alta tensione abitativa, criteri che non consentono margini di discrezionalità alla Provincia.

La Provincia ha pertanto valutato, sulla base dei dati ISTAT 2024, la popolazione residente e – come previsto dalla normativa per le Province autonome – ha utilizzato l’indicatore composito del grado di turisticità elaborato da ISPAT.

Tale indicatore combina il tasso medio di turisticità, ossia il rapporto tra presenze turistiche e popolazione residente, calcolato sul triennio 2021-2023 per garantire valori stabili e non influenzati dagli anni della pandemia, e la quota percentuale delle presenze turistiche provinciali attribuibili a ciascun comune nello stesso arco temporale.

Incrociando questi dati, e ordinando i Comuni per tasso di turisticità rapportato alla popolazione residente, sono stati individuati e confermati quali Comuni ad alta tensione abitativa Riva del Garda, Arco, Trento, Pergine Valsugana e Rovereto.