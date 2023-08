PAT * METEO – CALDO: « ESTESA ALLA MEZZANOTTE DI VENERDÌ 25 AGOSTO L’ALLERTA ORDINARIA (GIALLA) » (DECALOGO PDF)

16.28 - mercoledì 23 agosto 2023

Il Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna della Provincia ha esteso alla mezzanotte di venerdì 25 agosto la validità dell’avviso di allerta ordinaria (gialla) emanato lo scorso 18 agosto ed in vigore fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 23 agosto.

L’alta pressione infatti continua ad interessare le Alpi determinando temperature ben sopra le medie a tutte le quote con valori massimi superiori a 35 °C e minimi superiori a 20 °C (notti tropicali) in molte località nei fondovalle più bassi.

A seguito delle previsioni meteo ed in base alle valutazioni effettuate, si ritengono possibili criticità per la popolazione dovute principalmente a sintomi di “allarme” di disidratazione e di colpo di calore, quali: disorientamento e stato confusionale, nausea e vomito, sonnolenza anche profonda, intolleranza alla luce, abbassamento della pressione arteriosa, secchezza della pelle e della lingua.

Oggi, mercoledì 23 agosto 2023, e nei prossimi giorni, specie in serata e nella notte, saranno comunque possibili isolati rovesci e temporali.

Si comunica alla popolazione, in particolare quella anziana, di assumere i principali consigli di comportamento previsti nel decalogo contenuto nel Piano caldo anziani e adulti fragili/vulnerabili dell’Assessorato alla Salute, politiche sociali, disabilità e famiglia della Provincia autonoma di Trento.

Di seguito i principali consigli di comportamento:

bere molta acqua (almeno 10 bicchieri al giorno), anche in assenza di sete;

fare pasti leggeri, scegliendo cibi ricchi di acqua, privi di grassi e poco zuccherati;

ridurre l’attività fisica;

evitare sbalzi di temperatura connessi all’uso di condizionatori;

fare frequenti bagni e docce e, al bisogno spugnature fresche;

utilizzare abbigliamento leggero di fibre naturali, preferibilmente di colore chiaro.

Si ricorda inoltre di comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza (per chiunque si trovi sul territorio dei cinque Comuni del Primiero contattare il numero verde di emergenza 800 112000).

Informazioni sulle norme di auto protezione (decalogo Piano caldo anziani e adulti fragili/vulnerabili) sono disponibili a questo link .

La Protezione Civile del Trentino rinnova l’invito alla prudenza e alla massima attenzione agli escursionisti in quota, dove le elevate temperature compromettono la stabilità di ghiacciai e versanti, e consiglia di consultare sempre il bollettino meteo prima di mettersi in viaggio.