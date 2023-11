PAT * « LURÈR TE LA SAJON DA D’INVERN TEL TRENTIN, L É STAT ORÌ LA CANDIDATURES » (LINGUA LADINA)

07.28 - mercoledì 29 novembre 2023

Traduzione in ladino. Lurèr te la sajon da d’invern tel Trentin: l é stat orì la candidatures. Per la sajon da d’invern 2023/2024.

La Provinzia Autonoma de Trent met dant ence chest an l’azion per chiamèr personal “L turism trentin l te chier” per la sajon da d’invern 2023/2024. L zil l é chel de didèr la persones enteressèdes a lurèr te chest ciamp e i operadores turistics che chier personal a se scontrèr. L’Agenzia del Lurier de la Provinzia autonoma de Trent – de gra a na cordanza con ASAT, Confesercenti, Confcommercio, Enti bilaterale del turismo, Cigl, Cisl e Uil – la envia via na regoeta de candidatures per troèr fora persones enteressèdes a lurèr te la sajon da d’invern 2023-2024 che la é per scomenzèr, e les didèr a chesta vida a se troèr coi operadores turistics che é do a chierir personal.

Più avisa, i lurieranc podarà se portèr dant per i lurieres che é più adaté a sia esperienzes e a sia capazitèdes e ruèr ite te la Lista turismo/Lingia turism, e i operadores – col didament di Zentres per l Lurier e/o de la Sociazions de categoria – i podarà se oujer a chesta Lingia e domanèr personal calificà.

La scomenzadiva la é doventèda stabola ti egn de gra al Protocol de cordanza sotscrit jà del 2020 e renovà ti obietives del 2021. L zil de chest protocol l é chel de smaorèr e renforzèr la ocupazion tel turism trentin con na perferida scialdì più califichèda e profescionèla, ge sporjan na esperienza de benvegnù da no poder desmentièr al ghest che à cerdù nosc teritorie desche lech per sia vacanzes da d’invern. La sorts de profescionalitèdes chierides per chesta sajon les va da la cojina al rezeviment, da la sala bar e cambres al wellness.

Co fèr a se portèr dant

L lurierant enteressà pel se portèr dant col scriver ite l formulèr aposta, aldò de la indicazions a la leta sul sit de l’Agenzia del Lurier, opuramenter l pel contatèr l Zenter per l lurier del teritorie de referiment per aer didament.

L inom de la persona ge vegnarà segnalà a la Sociazions de categoria del turism e ai operadores turistics che chier personal e chest tant dajarà l met de vegnir contaté diretamenter da chi che sporc lurier te chest ciamp o dai Zentres per l lurier per na scontrèda.

Co fèr a domanèr personal

I operadores turistics pel domanèr i inomes di lurieranc a la leta tel setor tras sie Zenter per l Lurier de referiment e/o tras la Sociazions de categoria. De autra informazions su la vides per domanèr personal les é a la leta su la piata dedichèda del sit de l’Agenzia del Lurier.

Per na colaborazion percacenta co la Sociazions de categoria, l’Agenzia del Lurier la podarà meter a jir de etres servijes de scouting e azions de comunicazion spezifiches aldò del besegn de personal de la firmes.

Per de autra informazions

Vèrda la piata dedichèda sul sit de l’Agenzia del Lurier: https://www.agenzialavoro.tn.it/TESTI-AVVISI/IL-TURISMO-ASSUME

Traduzion di Servijes Linguistics e Culturèi del Comun general de Fascia