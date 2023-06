PAT * CONFIDI: SPINELLI, « LAVORO DI SQUADRA, PER OTTIMIZZARE RISORSE E STRUMENTI AL SERVIZIO DELL’ECONOMIA TRENTINA »

11.43 - giovedì 22 giugno 2023

Ieri l’assessore allo sviluppo economico ha incontrato il Cda di Confidi Trentino Imprese. Confidi, Spinelli: “Lavoro di squadra per ottimizzare risorse e strumenti al servizio dell’economia trentina”. Nel pomeriggio di ieri l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli, ha incontrato nella sede di Via Comboni a Trento il Cda di Confidi Trentino Imprese. “In questi anni insieme abbiamo dimostrato reattività e capacità di risposte efficaci alle sfide che il mondo economico ha dovuto affrontare, emergenza Covid in primis – le parole dell’assessore – . Credo ora sia giunto il momento di ragionare su cosa possiamo fare ancora insieme e su dove sia opportuno concentrare risorse ed energie. In un contesto socio-economico incerto e caratterizzato da luci ed ombre, è necessario un lavoro di squadra che sappia consolidare ciò che di positivo abbiamo e migliorare le criticità“.

Tanti gli argomenti toccati durante il confronto tra l’assessore e il management dell’ente: dalle misure messe in campo per fronteggiare l’emergenza Covid a quelle per contrastare la crisi energetica, dai sostegni all’imprenditoria e al lavoro femminile agli incentivi alle imprese, fino ad una riflessione sulla congiuntura socio-economica in atto.

“Stiamo attraversando un momento non facile che, come recentemente ci ha ricordato il rapporto della Banca d’Italia, accanto a molti indicatori positivi presenta anche alcuni importanti rallentamenti che impatteranno anche sulle nostre economie – ha precisato Spinelli -. Se vogliamo confermare gli aspetti positivi e migliorare quelli negativi è necessario un gioco di squadra, in cui Confidi può fare la sua parte importante“.

Quindi un passaggio sulla necessità di fare sistema per ottimizzare risorse e strumenti al servizio dell’economia trentina.

“Le dotazioni finanziarie sono importanti e riescono, se inserite in una struttura dinamica che sa fare circolare e crescere le idee e l’economia, ad essere efficaci e a dare risultati molto positivi – ha continuato l’assessore -. In tal senso abbiamo ancora difficoltà ad immaginare una struttura di garanzia unica, ma penso che un percorso di convergenza e unione possa essere un obiettivo da individuare e su cui lavorare per il futuro, immaginando una realtà diversa e nuova rispetto a quella attuale“ ha concluso.