A22 – AUTOSTRADA DEL BRENNERO * EGNA (BZ): « NUOVO PONTE SUL FIUME ADIGE, ENTRO MAGGIO SARÀ POSATO ANCHE IL NUOVO SOVRAPPASSO »

13.52 - martedì 29 marzo 2022

Entro giugno il termine dei lavori. Le strutture attuali saranno demolite in autunno. Egna, nuovo ponte sul fiume Adige. Cominciato il varo dell’opera.

Entro maggio sarà posizionato anche il sovrappasso autostradale.

È cominciato il varo del nuovo ponte sul fiume Adige ad Egna. Entro maggio, sarà posato il nuovo sovrappasso e, con il mese di giugno, i lavori saranno terminati. Resteranno poi solo da demolire le strutture esistenti, operazione che verrà portata a termine in autunno. Di questo si è parlato nella conferenza stampa di questa mattina ad Egna.

“Siamo lieti del fatto che i lavori di costruzione procedano senza interruzioni e problemi, aspetto non scontato in questo momento. Spero che con il programma d’investimenti legato alla nuova concessione autostradale, saremo in grado di realizzare ulteriori importanti miglioramenti alla rete di trasporto ordinaria in Alto Adige” – ha commentato il Presidente Hartmann Reichhalter.

“Oggi – ha osservato l’Amministratore Delegato, Diego Cattoni – assistiamo alla posa in opera di un’infrastruttura importante per i cittadini di Egna. Non appena la nuova concessione sarà assegnata, saremo in grado di moltiplicare i nostri interventi lungo tutto l’asse, da Brennero a Modena”.

Chi è passato, o passerà in zona in questi giorni, potrà vedere il manufatto a sbalzo sul fiume di circa sedici metri rispetto ai suoi appoggi. L’operazione di varo, in corso da inizio mese, dovrebbe concludersi fra una quarantina di giorni, tempo necessario per far gradualmente avanzare il ponte stesso di ulteriori quattordici metri sino alla sponda opposta del fiume. Il manufatto è lungo poco più di 81 metri, con una larghezza variabile tra i 15 ed i 20 metri, è stato realizzato con un arco parabolico inclinato e dotato di piste pedonabili e ciclabili.

Successivamente verrà assemblato anche il sovrappasso autostradale lungo 46 metri, sempre ad arco parabolico inclinato. Il suo varo avverrà in una sola notte durante la quale sarà prevista la chiusura del tratto autostradale.

“Il progetto – ha ricordato il Direttore Tecnico Generale, Carlo Costa – non ha tenuto conto solo delle esigenze viabilistiche, ma anche dell’inserimento paesaggistico dell’opera nel contesto, in modo da caratterizzare esteticamente il territorio. Inoltre, per non arrecare danno alla viabilità del comune di Egna nel corso dei lavori, abbiamo preferito realizzare le nuove opere a fianco di quelle esistenti, in modo da permettere fino all’ultimo la loro funzionalità”.

Entro l’autunno il Comune di Egna potrà quindi contare su due nuove opere strategiche per la viabilità ordinaria della valle dell’Adige in termini di sicurezza e di servizio, collegando l’abitato con la stazione e le molte aziende della zona.

L’investimento ammonta a 14,1 milioni di euro sostenuto congiuntamente da Autostrada del Brennero e Provincia Autonoma di Bolzano.

Abschluss der Arbeiten bis Juni – Abriss der alten Brücken im Herbst. Neumarkt: Bauarbeiten für die neue Etschbrücke

Der Brückeneinschub hat begonnen. Innerhalb Mai wird die Autobahnüberführung in Position gebracht.

Der Startschuss für den Einschub der neuen Etschbrücke in Neumarkt ist gefallen. Innerhalb Mai wird die neue Autobahnüberführung in Position gebracht, sodass die Bauarbeiten für die beiden neuen Brücken über die Etsch und über die A22 im Juni abgeschlossen werden können. Im Anschluss müssen noch die Bauteile der bisherigen Überführungen abgerissen werden, was für diesen Herbst geplant ist. Dies erklärte die Führung der Brennerautobahngesellschaft bei einer Medienkonferenz am heutigen Dienstagvormittag in Neumarkt.

„Wir sind froh, dass die Bauarbeiten ohne Unterbrechungen und Probleme voranschreiten, was in der jetzigen Zeit nicht selbstverständlich ist. Ich hoffe, dass wir mit dem Investitionsprogramm im Zusammenhang mit der neuen nun zu beantragenden Autobahnkonzession weitere wichtige verkehrstechnische Verbesserungen für das ordentliche Verkehrsnetz in Südtirol umsetzen können.“, erklärte Präsident Hartmann Reichhalter im Rahmen der Medienkonferenz.

„Heute werden wir Zeugen des Einschubes einer bedeutenden Infrastruktur für die Neumarktner Bürgerinnen und Bürger“, unterstrich Geschäftsführer Diego Cattoni. „Sobald die neue Konzession vergeben ist, können wir die Zahl solcher Projekte entlang der Brennerachse, von Brenner bis Modena, vervielfachen.“

Wer in diesen Tagen in der Gegend war oder sein wird, kann das auskragende Bauwerk über dem Fluss sehen. Der Brückeneinschub läuft bereits seit Beginn des Monats und dürfte in etwa 40 Tagen abgeschlossen sein – so viel Zeit braucht es, um die Brücke schrittweise um weitere 14 Meter bis an das gegenüberliegende Flussufer vorzuschieben. Die neue Etschbrücke, etwas mehr als 81 Meter lang und zwischen 15 und 20 Meter breit, besteht aus einem geneigtem Parabelbogen und ist mit Fußgänger- und Radwegen ausgestattet.

Im Anschluss wird die 46 Meter lange Autobahnüberführung in Position gebracht, die ebenfalls einen geneigten Parabelbogen aufweist. Dieser Einschub soll in nur einer einzigen Nacht erfolgen, in der jedoch der betreffende Abschnitt der Brennerautobahn gesperrt werden muss.

„Dieses Projekt trägt nicht nur den verkehrstechnischen Anforderungen Rechnung, sondern berücksichtigt auch die Einfügung des Bauwerkes in die Landschaft und wird das Gebiet ästhetisch prägen“, erinnerte der Technische Generaldirektor Carlo Costa. „Um während der Bauarbeiten den Verkehr in der Gemeinde Neumarkt nicht zu behindern, haben wir die neuen Brücken neben den bestehenden Überführungen gebaut“, so Costa, „die dadurch bis zum Schluss in Betrieb bleiben.“

Ab Herbst wird die Gemeinde Neumarkt somit auf zwei neue strategische Bauwerke zählen können, die das ordentliche Straßennetz im Etschtal in Hinblick auf die Sicherheit und die Zufahrt verbessern, indem sie das Dorfzentrum mit dem Bahnhof und zahlreichen Unternehmen der Umgebung verbinden.

Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf 14,1 Millionen Euro und werden von der Brennerautobahngesellschaft und dem Land Südtirol gemeinsam getragen.