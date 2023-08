PAT * COLLEGAMENTO PASSO SAN GIOVANNI – CRETACCIO: FUGATTI, « SCAVO GALLERIA PRINCIPALE, 460 METRI PER ABBATTERE L’ULTIMO DIAFRAMMA »

15.20 - giovedì 3 agosto 2023

Il punto sul Collegamento Passo San Giovanni – Cretaccio. Mancano 460 metri di scavo per arrivare all’abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria principale. Durante la riunione odierna con il Comitato esecutivo della Comunità Alto Garda e Ledro si è fatto il punto anche su un’altra opera cruciale per la zona, si tratta del collegamento stradale Passo San Giovanni – Cretaccio, l’intervento complessivo di adeguamento della viabilità dell’Alto Garda.

Il presidente Maurizio Fugatti e il vicepresidente Mario Tonina, insieme ai dirigenti generali del Dipartimento infrastrutture Luciano Martorano e del Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione Roberto Andreatta, nonché al dirigente del Servizio opere stradali e ferroviarie Carlo Benigni ha spiegato come lo scavo per la galleria principale sia ormai alle fasi finali, mancano infatti circa 460 metri prima di abbattere l’ultimo diaframma. “Questa è l’opera più importante in corso in Trentino – sono state le parole del presidente -, si tratta di un intervento complesso, ma strategico per l’area del Garda Trentino e per questo molto atteso”.

Attualmente è in corso l’intervento che riguarda l’unità funzionale 2, ovvero la realizzazione del tunnel a nord dell’abitato di Nago, l’intersezione al Passo San Giovanni e la bretellina di collegamento alla SS 240 dir in località Maza. Il costo complessivo dell’opera è di 113.898.149,54 euro.

Tre le parti principali che costituiscono quest’opera:

intersezione sulla S.S. 240 in Loc. S. Giovanni, nel Comune di Nago-Torbole;

galleria con piattaforma stradale a tre corsie, comprensiva di cunicolo di sicurezza: il tunnel ha uno sviluppo complessivo di 2791 ml, di cui 2713 ml scavati in naturale e 78 ml costituiti da brevi tratti iniziali di galleria artificiale;

intersezione in località “Maza” a mezzo rotatoria, che si collega alla viabilità esistente tramite una bretellina, una galleria di svincolo ed una rotatoria di connessione, prevista sulla S.S. 240 dir.

In novembre 2022 è stato completato lo scavo del cunicolo di sicurezza per lo sviluppo di 2.708 ml; complessivamente sono stati movimentati circa 151.000 metri cubi di materiale per 30 mesi di lavoro.

La galleria principale vede un avanzamento dello scavo sui due imbocchi di complessivi 2.240 m rispetto alla lunghezza complessiva della galleria di 2.699 ml; finora sono stati movimentati circa 650.000 mc di materiale di risulta. Ad oggi, quindi, mancano solamente 460 m di scavo per arrivare all’abbattimento dell’ultimo diaframma.