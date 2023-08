CONSIGLIO PAT * QUINTA COMMISSIONE: « PARERE FAVOREVOLE SU AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PLURIENNALE FORMAZIONE PROFESSIONALE »

17.24 - mercoledì 2 agosto 2023

Aggiornamento del programma della formazione professionale, sì unanime della Quinta commissione. La Quinta commissione, presieduta da Mara Dalzocchio (Lega), ha espresso all’unanimità parere favorevole alla proposta di delibera di Giunta di aggiornamento del Programma pluriennale della formazione professionale per gli anni formativi 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024.

L’espressione del parere favorevole (5 sì, di Dalzocchio, Coppola, Cavada, Guglielmi, Moranduzzo) è arrivato al termine del pomeriggio di lavoro della Quinta commissione sulla proposta di delibera di Giunta di aggiornamento del Programma pluriennale della formazione professionale (la cui adozione, ai sensi della legge provinciale 9 del 2015, risale al 2020 con successivi aggiornamenti).

L’assessore Bisesti: sistema della formazione professionale forte

A presentare l’aggiornamento è stato, a inizio della seduta, l’assessore Mirko Bisesti. Ha citato le novità previste per l’anno scolastico 2023-2024 e ricordato gli esiti della valutazione Invalsi: i dati ricevuti, per la prima volta quest’anno, con Invalsi certificano come il sistema di formazione professionale trentino sia forte. Dal punto di vista politico, ha aggiunto l’assessore, si è cercato di far sì che il sistema sia percepito e narrato come unico, pur con le peculiarità di ogni ambito. In questa legislatura si è arrivati ad avere i Capes, il quinto anno che consente di accedere alla maturità in tutte le scuole.

Un passaggio importante a cui si aggiunge anche quella dell’Its academy: in questo senso si sta monitorando da vicino a livello nazionale i decreti attuativi della riforma; la rete Its nazionale ha confermato che il Trentino ne farà parte con una Its unica al cui interno ci saranno le varie declinazioni. Si cerca di incrementare ulteriormente l’offerta e il livello formativo in collegamento con il mondo del lavoro, ha proseguito Bisesti. Il contesto vede numeri stabili, ci sono però alcune scelte differenti rispetto al passato: negli ultimi cinque anni si è visto che i ragazzi preferiscono i settori dell’industria e dell’artigianato rispetto a quello dell’alberghiero e dei servizi. Si tratta però di movimenti interni, non sulla formazione professionale che è sana e tiene.

Ioriatti: le novità, il dettaglio

La dottoressa Cristina Ioriatti ha illustrato nel dettaglio le principali novità (slide sul sito). Per i percorsi diurni, ha affermato, vengono integrati nell’offerta attuale i percorsi di tecnico grafico multimediale, di tecnico riparatore di veicoli a motore, di tecnico della gestione amministrativa e contabile del personale. Per gli adulti vengono introdotti quelli per operatore della riparazione di veicoli a motore, per operatore meccanico e operatore elettrico, per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Poi due percorsi nuovi: quello per tecnico dei trattamenti estetici (seconda edizione) e quello per i tecnici dell’acconciatura (prima edizione).

Una novità illustrata dalla dottoressa Ioriatti riguarda poi i numeri degli iscritti necessari per l’attivazione dei corsi: con l’aggiornamento si abbassa da 18 a 15 il numero degli iscritti per poter formare le classi anche del quarto anno.

Per la formazione della classe Capes (Corso annuale per l’esame di Stato) si passa da un minimo di 15 a 12 iscritti; anche per i percorsi per adulti il numero di iscritti minimo per l’attivazione del corso passa da 20 a 15. Viene programmata l’edizione 2024-25 dei percorsi di alta formazione professionale già consolidati nell’offerta formativa, ha continuato Ioriatti, in attesa della definizione del nuovo modello di Fondazione Its academy. Per il sistema duale si è reso necessario allineare il calendario del percorso in apprendistato con il calendario dell’anno formativo e rivedere le modalità di finanziamento individuando un meccanismo premiante in base al numero crescente degli studenti. Per quanto riguarda l’Ifts (Istruzione formazione tecnica superiore) nel 2024 vengono programmati i seguenti percorsi di specializzazione: creazione di cartoni animati; logistica e trasporti; robotica industriale; gestione contabile, fiscale e finanziaria delle Pmi; gestione e produzione di prodotti della panificazione, pizzeria, gelateria e pasticceria; pasticceria contemporanea (in duale).

Coppola: la formazione professionale non deve essere l’ultima scelta

Lucia Coppola (Europa Verde) ha commentato gli interventi sottolineando i passi avanti compiuti, soprattutto per quanto attiene l’innalzamento del livello culturale, che rimane una questione importante per questa tipologia di scuola. La scuola professionale, ha dichiarato, non deve essere l’ultima scelta possibile, né un punto di non ritorno nella formazione della persona: è questa una grande scommessa da portare avanti. La formazione professionale deve per Coppola acquisire sempre più una sua identità forte, non per entrare in competizione con altri tipi di scuola, ma per essere alla pari con essi. Anche la formazione professionale deve poter aprire le strade per l’università e in questo senso, ha rimarcato la consigliera, si sta procedendo, con l’apertura illustrata, nel modo corretto. È inoltre importante avere una classe di insegnanti dalle competenze adeguate: bisogna essere chiari e consentire a ognuno di esprimersi per ciò che sa, sa fare ed ha studiato. Va estesa poi la parte per quanto riguarda i soggetti più fragili (ad esempio con lo psicologo di scuola).

L’assessore Bisesti ha risposto alla consigliera parlando di uno dei cardini della programmazione: prevedere la riduzione del numero di ragazzi iscritti necessari per l’attivazione del quarto e dell’ultimo anno significa tenere conto anche dei ragazzi che maturano in tempi diversi e che decidono più avanti di concludere il ciclo di studi. Si tratta di un investimento (che la Provincia fa da sempre) fatto sui ragazzi più volenterosi che dimostrano di voler conseguire il diploma al quarto anno o conseguire la maturità.

Dalzocchio: livello della proposta sempre più alto

Mara Dalzocchio ha affermato che in questi cinque anni di legislatura l’assessore ha mostrato di avere a cuore i ragazzi della formazione professionale: ha cercato di aumentare sempre più il livello della proposta, di consentire ai ragazzi di conseguire il diploma e la maturità, di offrire un panorama di scuole utili ai ragazzi e al mondo del lavoro e alle attività economiche. Una formazione fondamentale per i giovani ma anche per il mondo dell’economia e del lavoro.

Il voto: il ddl è stato approvato all’unanimità con 5 voti favorevoli.