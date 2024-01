PAT * ASSOCIAZIONI: GEROSA, « RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE, SOSPESA LA RACCOLTA DELLE DOMANDE 2024 »

12.46 - giovedì 11 gennaio 2024

Strutture sportive: sospesa la raccolta delle domande 2024. Considerata la necessità di fornire puntuale informazione alle associazioni e società sportive si ricorda che Con deliberazione n. 2421 del 21 dicembre 2023 la Giunta provinciale ha sospeso, fino a diversa disposizione, i termini per la raccolta delle domande di contributo a favore delle associazioni e società sportive per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive di carattere locale, prevista dall’articolo 33 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4. Le domande si sarebbero dovute presentare tra il 1° e il 29 febbraio 2024.

La vicepresidente Francesca Gerosa, quale assessore allo sport sottolinea come “sappiamo che le società sportive, che grazie all’importantissimo lavoro dei volontari contano migliaia di tesserati, sono sempre più oppresse da responsabilità e carichi amministrativi. Abbiamo deciso di sospendere le domande per permettere alla realtà sportive di adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni nazionali recentemente prorogate con la legge statale collegata alla manovra di bilancio per il 2024 al 30 giugno 2024, e inoltre di tenere conto delle novità introdotte in materia di appalti e procedure di gara dalle novità introdotte in materia di appalti pubblici di cui al nuovo codice D.Lgs 36/2023.” “È per noi importante – conclude l’assessore Gerosa – garantire sicurezza amministrativa ed operativa alle società sportive che già devono affrontare notevoli sforzi per mantenere vivo ed efficace il loro importante ruolo e compito sul territorio e nei nostri contesti sociali, anche in questa fase congiunturale particolarmente complicata”.