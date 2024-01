PAT * STRADA DI TOVEL: « GALLERIA PARAMASSI, TRE GLI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PRESENTATO LA PROPRIA OFFERTA »

07.30 - giovedì 11 gennaio 2024

Strada di Tovel, tre operatori in gara. Prima seduta di aggiudicazione per la galleria paramassi. Fugatti: “Opera utile a garantire un accesso al lago in sicurezza durante tutto l’anno”. Sono tre gli operatori economici che hanno presentato la propria offerta per i lavori di realizzazione della galleria paramassi lungo la provinciale 14 del Lago di Tovel, nel Comune di Ville d’Anaunia (opera S-996) in val di Non. Ieri nella sede dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti si è svolta la prima seduta di gara, nell’ambito della procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento dell’appalto. Seduta in seguito sospesa per attivare il soccorso istruttorio, ovvero la richiesta di ulteriore documentazione rispetto a quanto presentato. Una volta conclusa questa fase, si provvederà all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, al fine di trasmettere il materiale alla Commissione che verrà appositamente nominata per la valutazione.

“Registriamo come positivo l’interesse delle imprese anche per quest’opera, che ha una finalità rilevante – spiega il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti -. Permetterà infatti di sistemare l’accesso al lago di Tovel, garantendo la percorribilità della strada durante tutto l’anno grazie alle misure di protezione dal rischio idrogeologico. Si tratta quindi di un intervento atteso dalla comunità, utile per assicurare il raggiungimento di un luogo di grande pregio paesaggistico e richiamo per tutto il Trentino”.

L’opera S-996 interessa il tratto di strada dal chilometro 2,250 al chilometro 2,800 della sp 14 e il bando prevede il termine di esecuzione dei lavori in 570 giorni dalla consegna. L’importo complessivo dell’appalto è di 9.148.762,34 euro, di cui 8.867.438,43 euro per lavorazioni soggette a ribasso e 281.323,91 euro per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. L’opera è finanziata per 9.140.940,59 euro con fondi PNRR dedicati agli interventi di riduzione del rischio idrogeologico.