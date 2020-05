DEGASPERI (ONDA) * SERVIZIO STATISTICA – PAT: « ALLA PROVINCIA DI TRENTO SERVONO “ANALISI STATISTICHE COMPLESSE” MA L’ISPAT NON È IN GRADO DI FORNIRGLIELE? »

Alla Provincia servono “analisi statistiche complesse” ma l’ISPAT non è in grado di fornirgliele?

La Provincia, come noto, è dotata di un proprio servizio statistica che fa capo all’Istituto di Statistica per la Provincia di Trento (ISPAT). L’Istituto dedica specifica attenzione proprio per i settori economici e per il sistema economico, sociale e ambientale.

Apprendiamo quindo con sorpresa della necessità, da parte del Dipartimeno sviluppo economico, di affidare un incarico di collaborazione per lo svolgimento di attività di supporto nelle azioni volte alle analisi statistiche complesse sul sistema economico e sociale a seguito dell’emergenza Covid- 19 per circa 350 ore su un arco temporale di 4 mesi.

Il riferimento è ad una figura professionale idonea a svolgere “definizione e supporto nell’attività di analisi statistica complessa del sistema politico, economico e sociale trentino”. La ricognizione interna pare una previsione formale per provvedere poi “all’affidamento di un incarico di collaborazione a soggetto esterno all’amministrazione provinciale”.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. il dettaglio delle risposte pervenute rispetto alla ricognizione interna;

2. se l’ISPAT è stato coinvolto e quali le ragioni della sua indisponibilità ad occuparsi dell’analisi citata in premessa;