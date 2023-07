PAT * ELEZIONI PROVINCIALI 2023: « AUTORIZZATA L’INDIZIONE PER IL 22 OTTOBRE »

12.23 - venerdì 28 luglio 2023

Elezioni provinciali 2023: autorizzata l’indizione per il 22 ottobre. Proseguono i passaggi preparatori relativi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale in Trentino, fissate per domenica 22 ottobre 2023. Con relativa delibera della Giunta provinciale trentina si autorizza il presidente della Provincia ad emanare il decreto di indizione dei comizi elettorali, che sarà adottato il 18 agosto e pubblicato il 23 agosto 2023.

Seguirà il 7 settembre 2023 la pubblicazione in tutti i Comuni della Provincia del manifesto che dà notizia al pubblico della convocazione dei comizi.

Come previsto dalla legge elettorale provinciale e dallo Statuto speciale di autonomia, le elezioni per il rinnovo dei Consigli provinciali si tengono lo stesso giorno sia in Trentino che in Alto Adige. Il nuovo Consiglio regionale (70 consiglieri) sarà composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento (34 consiglieri ed il presidente della Provincia di Trento) e di Bolzano (35)