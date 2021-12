MASCHIO (ONDA CIVICA) – INTERROGAZIONE * CIRCONVALLAZIONE TRENI – TRENTO: « CORRISPONDE AL VERO CHE OGNI DIFFORMITÀ PROVOCHI UN DEPREZZAMENTO DEGLI EDIFICI DA DEMOLIRE? »

12:36 - 15/12/2021

Pare da ciò che ci viene riferito che il mediatore nominato del Comune per essere di supporto ai cittadini per “individuare soluzioni adeguate per la cessione degli immobili in occasione della realizzazione della Circonvallazione Ferroviaria” nella sostanza lasci ad Italferr procedere al dialogo ponendosi peraltro in affiancamento preocuppante ad RFI pittosto che ai cittadini.

Pare inoltre venga prospettato l’atto esecutivo di acquisizione forzato della proprietà in caso di non accordo preventivo. Beh suonerebbe un po male come iniziativa del comune per andare incontro ai cittadini almeno che non si intendesse “o vi spostate o il treno vi passerà sopra”.

C’è poi l’aspetto legato ad un deprezzamento immediato per ogni piccolo aspetto amministrativo non coerente con la normativa. Se questo sarebbe mediare forse era meglio fornire loro un avvocato.

E che dire in merito ai “fortunati” i cui edifici non verranno abbattuti. Non si sa e non si ha certezza di chi dovrà procedere al risarcimento di eventuali danni subiti dai lavori ma purtroppo non esiste alcun tipo di protezione in merito agli eventuali, che di eventuale hanno proprio poco, danni biologici derivanti dai rumori e dalle vibrazioni in corso di esercizio della nuova linea ferroviaria.

Tutto ciò premesso

si interrogano pertanto il Sindaco e la Giunta al fine di sapere:

se corrisponda al vero che il modus operandi del mediatore sia quello paventato in premessa;

se corrisponda al vero che nel dialogo si prospetti lo sfratto esecutivo durante la mediazione stessa;

se corrisponda al vero che ogni difformità provochi un deprezzamento degli edifici da demolire;

quali garanzie avranno i proprietari degli edifici che resteranno in adiacenza ai lavori ed alla nuova linea in merito ad eventuali danni durante il corso dei lavori;

quali garanzie avranno i proprietari degli edifici che resteranno in adiacenza ai lavori ed alla nuova linea in merito ad eventuali danni durante l’esercizio della nuova linea;

quali garanzie avranno i proprietari degli edifici che resteranno in adiacenza ai lavori ed alla nuova linea in merito ad eventuali danni “biologici da rumori e vibrazioni” durante l’esercizio della nuova linea.

Colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Capogruppo comunale ONDA CIVICA TRENTINO

*

Andrea Maschio