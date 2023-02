ORDINE MEDICI – TRENTO * SANITÀ: PRESIDENTE IOPPI, « ABBIAMO SEMPRE DIMOSTRATO DI SAPERCI CONFRONTARE, DI SAPERE ASCOLTARE E DI METTERCI AL SERVIZIO DEL BENE COMUNE »

12.52 - lunedì 13 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Le notizie di stampa di questi giorni e l’accorata lettera della Federazione dei Collegi dei Primari degli ospedali del Trentino ci spingono ad intervenire in un dibattito che invece che delinearsi come normale dialettica finalizzata al bene della Sanità Trentina e, quindi, di tutti i cittadini ha preso la piega di una lotta tra professioni.

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha sempre creduto, e sempre crederà, che l’apporto di tutte le professioni sanitarie sia fondamentale per il buon funzionamento della sanità ospedaliera e territoriale e che tutte le professioni contribuiscano, ognuna secondo le proprie competenze e responsabilità, a raggiungere tale obiettivo.

Affermare che ciò non sia, vuol dire spostare l’attenzione dal vero obiettivo, vuol dire guardare il dito e non la luna, perché anche l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri condivide pienamente quanto affermato dal Collegio dei Primari dei nostri ospedali: “non vi è alcun conflitto tra medici ed infermieri, nessuna recriminazione, ma piuttosto grande rispetto reciproco per ruoli professionali diversi che costituiscono due facce della stessa medaglia e che sono complementari in ogni istante ed in ogni processo, assistenziale od organizzativo che sia”.

A conferma di ciò il Consiglio Direttivo di questo Ordine, non più tardi del 16 novembre 2022, ha organizzato una seduta congiunta al Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, e con piacere abbiamo avuto modo di dialogare con il presidente Pedrotti e con tutto il consiglio di idee, di proposte e di collaborazione.

Nel comunicato del 2 febbraio 2023 del Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche si legge che “oggi il sistema sanitario trentino non è più attrattivo ed è sostenuto dal senso di abnegazione e dalla continua compensazione degli infermieri e delle altre professioni sanitarie, che si trovano spesso ad assistere i cittadini in situazioni di organici sottodimensionati e facendosi carico di attività improprie (es. burocratiche)”. Nulla di più vero, ma allora prendiamo atto che anche i medici e persino i medici direttori di struttura si trovano nella stessa condizione, e troviamo una soluzione.

Non perdiamo di vista il problema, e davvero cerchiamo insieme di portare il Sistema Sanitario Provinciale “ad essere attrattivo per i professionisti, riconoscendo il valore inestimabile e la pari dignità di tutte le professioni sanitarie”.

Non è certo definendo “baroni della sanità” i medici, ma cercando insieme una strada per migliorare che ci sarà un cambiamento. Questo dovrebbe passare per una nuova figura dirigenziale? Secondo questo Ordine probabilmente no, ma abbiamo sempre dimostrato di saperci confrontare, di saper ascoltare e di metterci al servizio del bene comune.

Facciamolo tutti insieme, nella libertà – di ciascuno – di esprimere le proprie idee, le proprie proposte e le proprie osservazioni senza che la suscettibilità individuale frantumi una collaborazione che gli Ordini stanno portando avanti: sarebbe la fine più ingloriosa per gli Ordini e per il Sistema Sanitario Provinciale.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi

e degli Odontoiatri della Provincia Autonoma di Trentoa