PAT * PORFIDO E CONTROLLI SUI TRASPORTI: « DOMANI IL SEMINARIO PER LE FORZE DELL’ORDINE, NELLA SEDE DEL COMUNE DI LONA-LASES PRESENTI FRANCINI E SPINELLI »

16.45 - martedì 24 gennaio 2023

Porfido e controlli sui trasporti, domani il seminario per le forze dell’ordine. Nella sede del Comune di Lona-Lases saranno presenti il commissario straordinario Alberto Francini e l’assessore provinciale Achille Spinelli.

Comincia domani (alle 9.30 nella sede del Comune di Lona Lases) il seminario sul tema porfido e tracciabilità dedicato ai controlli sui trasporti e rivolto agli operatori di sicurezza. Un’iniziativa promossa dal commissario straordinario del Comune di Lona Lases Alberto Francini assieme alla Provincia autonoma di Trento e concordata con i vertici provinciali delle forze dell’ordine. All’appuntamento, nella sala consiliare del municipio, saranno presenti il commissario straordinario Francini, l’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, nonché i rappresentanti delle autorità e dei vertici territoriali delle forze dell’ordine coinvolte.

Il seminario informativo, in programma domani e mercoledì, è mirato ad illustrare la risorsa porfido presente in Trentino, le sue peculiarità e la sua filiera, in particolare per quanto riguarda la tracciabilità del materiale grezzo prevista dalla legge cave, nonché le modalità di effettuazione dei controlli ai mezzi di trasporto su strada, per concorrere con la Provincia e i Comuni ai controlli previsti dalla Legge cave. Una trentina i partecipanti per ogni incontro tra carabinieri, agenti della polizia stradale e della guardia di finanza.