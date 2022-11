APT VAL DI NON (TN) * STAGIONE INVERNALE: « OGNI WEEKEND RITORNANO LE ESCURSIONI CON LE CIASPOLE, IN COMPAGNIA DELLE GUIDE ALPINE »

10.02 - martedì 08 novembre 2022

Le escursioni con le ciaspole sono un’alternativa ideale per gli amanti dei paesaggi innevati, della natura e della tranquillità. Passeggiare con le ciaspole, o ciaspolare, è infatti una pratica oggi molto in voga che permette agli appassionati della montagna, anche non sciatori, di frequentarla anche in inverno.

Con ApT Val di Non ritornano le escursioni con le ciaspole in compagnia delle guide alpine.

Ogni fine settimana l’appuntamento con le racchette da neve accompagnati da Cristian e Giorgio è fisso: si parte alle 9:30 con la guida che accompagna i partecipanti per tutta la durata dell’escursione (e anche per un pranzo in malga se c’è l’occasione).

Le ciaspolate in notturna invece iniziano alle 17 e vengono organizzate verso malghe o rifugi in cui è possibile fermarsi a cena.

Gli itinerari proposti vanno bene anche per chi indossa per la prima volta le racchette da neve: per tutto il tempo sarà presente una guida alpina accreditata che farà in modo che l’esperienza sulla neve sia perfetta.

GLI ITINERARI

I percorsi sono 7, 4 di questi si svolgono sia di giorno che in notturna e portano nei luoghi più spettacolari da vedere in inverno in Val di Non:

– Anello tra le malghe Cloz e Revò nel Gruppo delle Maddalene

– Anello nei dintorni di Malga Castrin nel Gruppo delle Maddalene

– Anello alle pendici del Corno di Tres

– Anello al Lago di Tret

– Facile salita verso il Monte Penegal

– Anello alle pendici del Monte Luco

– Salita alle pendici del Monte Roen

– Ciaspolata in notturna al Lago di Tret

– Ciaspolata in notturna alle pendici del Corno di Tres

– Ciaspolata in notturna verso il monte Penegal

– Ciaspolata in notturna tra le malghe di Cloz e Revò nel Gruppo delle Maddalene

I percorsi mediamente hanno un dislivello di 300 metri e un tempo di percorrenza di circa 3 ore. Sono alla portata di tutti e comunque le guide alpine adattano sempre l’itinerario ai desideri e alle capacità dei partecipanti.

Sulla pagina link è possibile consultare il calendario, scoprire gli itinerari e prenotare online!

E SE LA NEVE NON C’E’?

Nessun problema, Questi percorsi sono belli da fare anche senza neve!

Capita che ci sia un inverno asciutto e senza precipitazioni. L’ambiente in montagna assomiglia a quello autunnale ma con una marcia in più: il ghiaccio! La temperatura sotto lo zero congela perfettamente la superficie dei laghi da poterci pattinare sopra e trasforma i torrenti in sculture di ghiaccio sorprendenti.

In questa situazione rara e affascinante le guide alpine invece delle racchette da neve forniranno dei piccoli ramponcini, chiamati anche “catenelle”.