” ECO-FESTIVAL ” * SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: « IL 6 E 20/5 LE “GIORNATE PER I FUTURI CITTADINI”, CON LE SCUOLE DI ALDENO – CIMONE – MATTARELLO – ROMAGNANO (TN) »

Si svolgerà sabato 6 maggio a Aldeno l’Eco-festival, una giornata di festa durante la quale le scuole di Aldeno e Cimone porteranno fuori dalle mura scolastiche numerose attività svolte durante l’anno nell’ambito del programma Eco-Schools, sui temi dell’ecologia e dell’eco-sostenibilità, coronato di recente dall’attribuzione della certificazione al nostro Istituto di ECO-SCHOOL e quindi della bandiera verde di scuola eco-sostenibile.

Il programma (promosso dalla Foundation for Environmental Education) ha avuto lo scopo di diffondere iniziative per la tutela dell’ambiente e di coinvolgere la scuola come laboratorio per formare futuri cittadini che, avendo interiorizzato modelli di comportamento rispettosi verso l’ambiente, li sappiano poi trasmettere anche alla generazione successiva.

I sette passi previsti dal programma hanno mirato a motivare gli studenti a prendere attivamente coscienza delle questioni da elaborare, a rilevare le problematiche presenti nella propria scuola, e a impostare le azioni necessarie per modificare i comportamenti e le abitudini al fine di migliorarne l’ecosostenibilità. La formazione di un eco-comitato, l’indagine ambientale, la scelta della tematica da affrontare, il piano d’azione, la formazione, l’incontro con gli esperti, la collaborazione con i vari attori del sistema scolastico, la definizione di un eco-codice sono solo alcuni dei passi che le scuole hanno portato avanti con grande impegno durante questo anno scolastico.

L’Eco-festival rappresenta un altro dei passi previsti dal programma, e cioè quello della informazione e del coinvolgimento della comunità locale. Gli studenti racconteranno ai presenti il percorso svolto e attraverso la loro narrazione la comunità tutta potrà fare proprie buone idee e buone pratiche.

Dalle 10 alle 13 sarà possibile visitare gli stand nei quali le varie classi proporranno attività laboratoriali, dimostrazioni, presentazioni, canti e giochi educativi a tema ecosostenibilità, e faranno così conoscere da vicino i percorsi attuati in classe durante l’anno. Dalle 13 alle 16 la festa coninuerà in onore dei docenti e alunni dell’Istituto Comprensivo di Zelezna Ruda, nell’ambito del trentennale scambio di vistite scolastiche delle due Comunità.

L’iniziativa coinvolgerà anche le Amministrazioni locali e le Associazioni presenti sul territorio, come previsto dai protocolli di collaborazione tra scuole amministrazioni e territorio.

Durante le giornate di festa verrà anche proiettato un video che riassumerà tutti i lavori svolti dalle classi delle varie scuole.

///

Si svolgerà sabato 20 maggio a Mattarello l’Eco-festival, una giornata di festa durante la quale le scuole di Mattarello e Romagnano porteranno fuori dalle mura scolastiche numerose attività svolte durante l’anno nell’ambito del programma Eco-Schools, sui temi dell’ecologia e dell’eco-sostenibilità, coronato di recente dall’attribuzione della certificazione al nostro Istituto di ECO-SCHOOL e quindi della bandiera verde di scuola eco-sostenibile.

Dalle 10 alle 16 sarà possibile visitare gli stand nei quali le varie classi proporranno attività laboratoriali, dimostrazioni, presentazioni, canti e giochi educativi a tema ecosostenibilità, e faranno così conoscere da vicino i percorsi attuati in classe durante l’anno.

L’iniziativa coinvolgerà anche le Amministrazioni locali e le Associazioni presenti sul territorio, oltre che tutte le scuole di ogni ordine e grado, come previsto dal patto di Corresponsabilità educativa attivo sul territorio, direttamente collegato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile stabiliti nell’Agenda 2030.

Durante le giornate di festa verrà anche proiettato un video che riassumerà tutti i lavori svolti dalle classi delle varie scuole.